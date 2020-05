Banane mature | scopri come riutilizzarle in cucina

Le banane mature si possono utilizzare in cucina per la preparazione di biscotti, ciambella e non solo, scopriamo le ricette facili e veloci.

Le banane sono un frutto molto consumato, che piace a tutti, ma capita spesso che se sono troppe mature non si sa come smaltirle. Vi possiamo consigliare alcune ricette da preparare facilmente a casa, senza alcuna difficoltà, dai frullati ai dolci e biscotti. Infatti quando le banane diventano troppo mature, c’è un modo per riutilizzarle, per evitare sprechi. Le banane molto mature, sono troppo morbide, quindi si prestano bene alla preparazione di dessert. Scopriamo alcune semplici ricette, da preparare a casa.

Ricette con le banane: semplici e veloci

Le banane sono un frutto, molto gustoso e ricco di nutrienti, hanno una consistenza morbida e un sapore dolce. Perfetta da gustare come frutto dopo i pasti o da servire a colazione per iniziare la mattinata con una carica in più. Un frutto ricco in potassio, vitamine e sali minerali, che apportano diversi benefici all’organismo, ma se sono molto mature, si possono utilizzare diversamente in cucina. Scopriamo le ricette dolci e gustose, che non richiedono molto tempo e difficoltà.

1- Frullato di banana con mandorle