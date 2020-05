Belen e Stefano De Martino ancora lontani. I rumors su una presunta crisi continuano: spunta Andrea Iannone e sparisce la fede nuziale.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sarebbe di nuovo aria di crisi? Secondo il settimanale Chi, tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano, il rapporto non sarebbe più idilliaco come pochi mesi fa. La quarantena e l’allontanamento di Stefano, a Napoli per Made in Sud, avrebbero creato dei malumori all’interno della coppia.

Ad alimentare il gossip, inoltre, è l‘incontro casuale tra Belen e Andrea Iannone a cui si aggiungono le voci diffuse dai fans secondo cui Belen non indosserebbe più la fede nuziale.

Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone? Scoppia il gossip

Belen Rodriguez torna al centro del gossip. Nel corso dell’ultimo anno, la showgirl ha fatto parlare di sè solo per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Poco più di un anno fa, la coppia è tornata ufficialmente insieme e, in questi mesi, ha conquistato nuovamente i cuori dei fans. Nelle ultime settimane, però, sono tornate a galla voci di una presunta crisi tra la showgirl e Stefano, scoppiare dopo l’allontanamento di De Martino che, per lavoro, ha dovuto lasciare Milano per raggiungere Napoli.

Senza Stefano, Belen ha rivisto Elodie e, nelle scorse ore, come fa sapere il settimanale Chi, si è concecca una serata fuori insieme al fratello Jeremias. All’interno del locale avrebbe rivisto Andrea Iannone. Un incontro casuale che ha portato i due a salutarsi per poi lasciare il locale in due momenti diversi.

Belen, infatti, sarebbe andata via con il fratello. Ad alimentare i sospetti su una crisi in corso con De Martino, tuttavia, sarebbero le voci dei fans. I più attenti, come fa sapere il portale Gossip e Tv, avrebbero notato l’assenza della fede nuziale dalla mano di Belen.

Belen, nel frattempo, non commenta e incanta i fans pubblicando una foto in piscina in cui sfoggia il lato B.