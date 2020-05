Spruzza-calma | Lo spray che fa passare rabbia e capricci dei bambini

Uno strumento ‘magico’ per far calmare i bambini quando sono in preda a rabbia e capricci. Lo spruzza-calma non è altro che un spray fatto in casa con acqua e oli essenziali da utilizzare per placare gli animi dei più piccoli.

Rabbia, capricci, urla e pianti. Quante volte mamme vi siete ritrovate a dover gestire i vostri figli in preda a questi comportamenti?

Molte di voi risponderanno spesso. I bambini a 2 anni circa iniziano, infatti, a voler conquistare la loro indipendenza e lo faranno ribellandosi a qualsiasi regola noi proveremo ad imporre loro.

Distogliere l’attenzione è una delle migliori armi per far passare i capricci e la rabbia. Come? Utilizzando qualche ‘trucchetto’ come solo noi mamme sappiamo fare. Lo spruzza-calma potrà venirci in aiuto in questi casi. Farlo è semplicissimo. Utilizzarlo ancora di più.

Come realizzare lo spruzza-calma lo spray che manda via rabbia e capricci

Uno spray ‘magico’ in grado di placare anche gli animi dei bambini più irascibili. Stiamo parlando dello spruzza-calma un trucchetto che tornerà molto utile alle mamme quando il bambino è in preda a crisi di pianto disperato, rabbia e capricci.

In un periodo poi come quello che stiamo vivendo, i bambini stando spesso dentro casa, non riescono a sfogarsi sufficientemente quindi saranno ancora più soggetti a comportamenti di questo genere.

Un rimedio molto naturale, low cost e fai da te è lo spruzza-calma che al momento del bisogno, ovvero quando il bambino è arrabbiato, uscirà dal magico cilindro della mamma per riportare pace, calma e serenità.

Quando lo utilizzeremo raccontiamo ai bambini anche una favoletta. Ad esempio che questa pozione magica ce l’ha regalata uno gnomo della foresta, o una fatina e che va respirata profondamente per ottenere l’effetto desiderato.

Provare per credere. Spruzzate un paio di volte e fate respirare i bambini. Vedrete che si calmeranno come per magia rapiti da questo nuovo e misterioso oggetto.

Ma come si realizza uno spruzza-calma? Niente di più semplice.

Occorrente

uno spruzzino piccolo (ad esempio un deodorante finito o uno spray per capelli)

acqua

olio essenziale preferito (ad esempio lavanda, arancio, camomillla, limone)

Procedimento

Lavare bene lo spruzzino togliendo qualsiasi residuo del precedente prodotto quindi riempirlo d’acqua. A questo punto una volta scelto l’olio essenziale, meglio se dall’effetto calmante come quelli citati nell’occorrente, mettetene alcune gocce. Ora potete abbellire il vostro spray con un’etichetta colorata, magari disegnandoci sopra un arcobaleno, piuttosto che delle stelle. O rifacendovi alle fate e agli gnomi, un bosco incantato. Spazio, dunque, alla vostra fantasia.

Consiglio

Accertatevi che l’olio essenziale che avete scelto sia gradito ai vostri bambini e che non abbia un odore fastidioso e non siano allergici. Non lasciatelo incustodito se avete bambini piccoli e tenetelo nascosto sfoderandolo solo al momento del bisogno.

Il metodo dello spruzza-calma è molto utilizzato anche dalle maestre a scuola per mantenere un clima tranquillo nella classe. Ad esempio è utile è far tornare il silenzio in aula.

Potete provare anche con i bambini più grandi e se non funzionerà probabilmente riuscirete a strappargli una risata ottenendo comunque l’effetto desiderato.