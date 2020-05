Eliana Michelazzo spiega perché è saltata l’ospitata da Barbara d’Urso

Eliana Michelazzo spiega il motivo per cui la sua ospitata da Barbara d’Urso a Live, incentrata sul ripercorrere le tappe più importanti della storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, è saltata.

Eliana Michelazzo, come precedentemente annunciato, avrebbe dovuto prendere parte qualche settimana fa a Live Non è la d’Urso. Ospitata in cui avrebbe dovuto ripercorrere i momenti più salienti della storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Purtroppo, come anticipato, quel momento non è mai arrivato e la manager ha rivelato sul portale di Super Guida Tv il motivo per cui lei non è più comparsa nel programma di successo di Barbara d’Urso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anticipazioni Domenica In | Faccia a faccia tra Mara Venier e Pamela Prati

“Sì, due settimane fa dovevo essere a Live Non è la d’Urso ma la cosa non è più andata in porto” ha confermato Eliana Michelazzo sulla mancata ospitata da Barbara d’Urso. “Il perché potrebbe essere riscontrato nel fatto che la Prati fece un macello con la produzione di Verissimo, anche se poi è andata da Mara Venier a parlarne” ha proseguito Eliana facendo riferimento alla discussione tra Pamela Prati e la produzione di Verissimo. “Ma è probabile che Barbara essendo amica di Silvia Toffanin abbia scelto di allinearsi a lei, che non ha più mandato in onda la replica della sua vecchia intervista, anche se non posso saperlo” ha proseguito. “A me è stata data un’altra versione dagli autori” ha poi aggiunto l’ex manager di Pamela Prati. “Mi hanno detto che Striscia La Notizia sarebbe finito tardi e per questo sarebbe dato meno spazio agli ultimi ospiti, ovvero noi legati al Pratigate” ha concluso. Però, i lettori più attenti hanno notato che la domenica sera, giorno della messa in onda di Live Non è la d’Urso, Striscia La Notizia non va in onda. Gli autori della d’Urso hanno mentito alla Michelazzo? Questo è il dubbio degli utenti della rete.

Eliana Michelazzo confessa: “Leggerò il libro di Pamela Prati”

Eliana Michelazzo tra una confessione e l’altra ha anche rivelato che ha tutta l’intenzione di voler leggere il nuovo libro di Pamela Prati. Ovviamente la sua ex manager non vuole leggerlo per sapere inediti retroscena della vita della showgirl, ma per sapere se ha raccontato altre cose sul suo conto legate allo scandalo di Mark Caltagirone, visto che anche di recente ha dichiarato di essere stata plagiata da lei e da Pamela Perricciolo.

Ovviamente anche quest’ultima non ha reagito bene di fronte alle accuse della Prati. Il trio, tra l’altro, pare continuerà la propria battaglia nelle sedi opportune, ovvero quelle giudiziarie anche se ancora non si hanno notizie in merito al risvolto di questa vicenda che ha, inutile negarlo, appassionato tutta Italia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Domenica In | Mara Venier fa chiarezza sul cachet di Pamela Prati

“Purtroppo mi toccherà leggermi il libro di Pamela” ha osservato Eliana Michelazzo sul libro di Pamela Prati, che insieme a Pamela Perricciolo ha stroncato l’ospitata della showgirl a Domenica In. “C’è la possibile che abbia scritto altre cose sul mio conto e voglio leggerlo per vedere in maniera chiara tutta questa faccenda” ha concluso la manager.

Eliana Michelazzo, durante il corso dell’intervista, ha fatto più volte presente che in molte trasmissioni a cui la Prati ha preso parte non l’è stata data la possibilità di poter replicare alle sue affermazioni.