Verissimo | La trasmissione di Silvia Toffanin aveva scelto di replicare il Pratigate, la vicenda legata a Mark Caltagirone che ha appassionato gli italiani. La reazione di Pamela Prati non è tardata ad arrivare, ma nemmeno quella della produzione del programma di canale 5 che ha scelto di annullare la replica dell’intervista.

Dalle anticipazioni di Verissimo, la produzione aveva scelto di replicare l’intervista di Pamela Prati in cui ammetteva della non esistenza di Mark Caltegirone e del suo mancato matrimonio. La showgirl non ha reagito bene di fronte alla scelta degli autori di Silvia Toffanin, stroncandoli sul proprio profilo social.

Pamela ha accusato la produzione della trasmissione di usarla soltanto per sollevare gli ascolti e ha dichiarato di dissociarsi assolutamente dalla messa in onda della sua passata intervista. In quanto al momento ci sarebbero cose più importanti a cui pensare, vista l’emergenza del coronavirus in Italia.

“Ci tengo a dissociarmi da questa tristezza morale, visto che l’unica considerazione che mi resta da fare è che vogliano utilizzarmi per fare un po’ di share” ha esordito Pamela Prati contro Verissimo, che di recente ha annunciato l’uscita del suo primo libro. “In un contesto drammatico che tutta l’italia sta vivendo a causa del coronavirus, in cui ci sono davvero così tanti problemi da affrontare, bisogna leggere che alcuni programmi di un certo spessore vogliono riprendere la questione, quando è affidata alle sedi giudiziarie e hanno pure il coraggio di taggarmi nei post!” ha sbagliato l’ex fidanzata di Mark Caltagirone prima di eliminare il post dal suo profilo Instagram.

La produzione di Silvia Toffanin ha però letto il post e la loro replica non è tardata ad arrivare.

Verissimo annulla la replica del Pratigate: “Non abbiamo bisogno di te”

La produzione di Silvia Toffanin ha ovviamente replicato su quanto affermato da Pamela Prati, scegliendo in primis di annullare la messa in onda della sua intervista con i relativi contenuti a lei dedicati, ma non è finita qui.

Sull’account social di Verissimo è arrivata la stoccata alla showgirl, con tanto di saluto finale che ha divertito e non poco il popolo della rete.

“Volevamo informarvi che non andrà in onda nessuna intervista a Pamela Prati” hanno prontamente chiarito i portavoce del programma di Silvia Toffanin. “Basta lo diciamo noi, non di certo lei” prosegue il messaggio. “Non abbiamo di certo bisogno della Signora Prati per fare il nostro programma” si può leggere su Instagram. “Buona Primavera!”

La produzione del programma non le ha di certo mandate a dire. Anche se Dagospia ha rivelato che a Live Non è la d’Urso dovrebbero esserci ospiti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che di recente si è candidata per il Grande Fratello.

La produzione di Verissimo non ha, con giusta causa, preso bene l’attacco della showgirl, scegliendo di eliminare la sua intervista dal palinsesto televisivo e qualcosa ci suggerisce che lo sfogo di Pamela Prati non le permetterà di certo di avere il tappeto rosso in casa Mediaset, visto che ha anche discusso con Barbara d’Urso.

Poco cambia anche in Rai, visto che i dirigenti scelsero di annullare la sua ospitata, lo scorso anno, a Domenica In da Mara Venier.

Il pubblico della rete, tra l’altro, sembra essere tutto da parte della trasmissione, considerato anche che la showgirl ha scelto di eliminare il post in cui attaccava il programma. La lita tra Pamela Prati e Verissimo non ha forse avuto l’esito che i fan della showgirl si aspettavano potesse avere. Almeno potranno consolarsi ascoltando il suo ultimo singolo.