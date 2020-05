Nella giornata di ieri, dopo la diretta Pamela Prati a Domenica In, le sue ex manager hanno detto la loro sul web.

È stata una giornata strana quella di ieri. Una giornata che per certi versi ha riportato molti ad un anno fa, quando non si parlava d’altro che di Mark Caltagirone e della sua possibile esistenza.

A Domenica In, infatti, Mara Venier ha accolto Pamela Prati per intervistarla circa quanto avvenuto, per parlare del suo libro e per porle alcune domande sulla sua grande bugia riguardo il matrimonio e la (finta anche quella) maternità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Verissimo rimanda in onda il Prati Gate. Pamela Prati: “Mi dissocio”

Un incontro durante il quale la Prati si è costantemente difesa, dichiarando di essere stata plagiata e di aver sbagliato sempre e solo per quel motivo. Parole che, ovviamente, non sono piaciute alle sue due ex manager che come lei sono protagoniste del famoso Prati Gate e di tutta la grande bugia riguardante il mai esistito Mark Caltagirone.

Donna Pamela ed Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Non sono di certo mancate le critiche alla presenza di Pamela Prati a Domenica In. Critiche che per il momento sono giunte dal web e che hanno visto le due ex manager della Prati, attaccare a loro volta l’ex diva del Bagaglino. Dopotutto è ormai risaputo che quando la Prati parla di plagio è a loro che si riferisce. Amiche per diverso tempo, le tre hanno infatti collaborato insieme sia con la società, della quale Pamela Prati era presidente onorario che per i lavori della stessa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eliana Michelazzo pronta per il Grande Fratello – VIDEO

Da qui la finta storia del matrimonio di Pamela con Caltagirone e dell’adozione di due bambini, anche loro mai esistiti.

Una storia che ha interessato l’intera Italia e che ieri è tornata a far parlare di se per via di un libro che la Prati avrebbe scritto a riguardo.

Una cosa che sia la Perricciolo che la Michelazzo non hanno affatto gradito, facendo subito commenti a caldo e proseguendo in serata con delle dirette dove entrambe, seppur separate visto che anche loro non si parlano più, hanno attaccato la Prati sostenendo di non aver mai subito alcun plagio e che lei è stata anzi l’artefice di tutto.

In particolare, Pamela Perricciolo ha dichiarato durante una diretta di voler chiedere spiegazioni alla Rai per la presenza della Prati e di voler chiedere la possibilità di dire la sua.

È probabile, quindi, che presto si sentirà nuovamente parlare di questa storia seppure in modo diverso.

Dopotutto, ormai la verità è venuta a galla da tempo. Sebbene tutte e tre le protagoniste della storia abbiano ammesso le loro colpe, non è ancora chiaro da chi sia partito il tutto e chi tra loro sia la vera responsabile. Qualcosa che si potrà scoprire forse solo con uno scontro diretto tra le parti in causa. Scontro che però, fino ad oggi, non è mai stato possibile organizzare.

La storia in breve

Per chi non ricordasse la storia, ricordiamo che Pamela Prati, ormai più di un anno fa, era stata ospite sempre da Mara Venier per raccontare che stava per sposarsi con un imprenditore di Mark Caltagirone con il quale aveva preso due bambini in affido. Una storia che l’ha poi portata a girare per diversi programmi dove ha continuato a raccontare la sua favola, accompagnata anche dalle sue manager.

Questo fin quando Dagospia non ha insinuato che fosse tutto un bluff, portando ad alcune indagini che con il tempo hanno fatto crollare il castello di bugie, portando le tre a darsi la colpa a vicenda e a separarsi sia professionalmente che da un punto di vista personale.

Una storia che ha avuto un certo riscontro mediatico, tanto da passare anche alla cronaca e da essere discussa persino all’estero. Con il tempo, anche altri vip come Manuela Arcuri e Alfonso Signorini, si sarebbero detti vittime di storie nelle quali erano coinvolti personaggi mai esistiti. Storie che sembravano far sempre a capo alle due manager.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Perricciolo: “Eliana sapeva dell’inesistenza di Simone Coppi”

La stessa Michelazzo sembra aver capito, proprio in base a quanto accaduto alla Prati, di essere anche lei fidanzata con un uomo mai esistito e chiamato Simone Coppi. Cosa della quale ai tempi diede la responsabilità all’altra manager, nota come Donna Pamela che a sua volta ha ammesso le sue colpe, dichiarando però che si trattava di un accordo nel quale erano tutte coinvolte.

Una storia che ha appassionato milioni di italiani, tenendoli legati al grande schermo per settimane intere e che ieri potrebbe aver dato via ad una seconda parte, ancora tutta da scoprire.