Domenica In | Secondo le anticipazioni della puntata in onda il 17 maggio, Mara Venier ospiterà, seppur in maniera virtuale, la showgirl Pamela Prati, che non appare sui canali pubblici Rai dallo scandalo legato al suo mancato matrimonio con Mark Caltagirone

N’è passato di tempo da quando Pamela Prati, negli studi di Rai 1 dedicati a Fabrizio Frizzi, intonò il pezzo che diventò virale sul web dedicato al suo ruolo di mamma e moglie. Da quel momento, dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone, la Rai aveva scelto di bloccare ogni futura ospitata della showgirl, perfino quella in cui ammetteva che il suo amato marito non era mai esistito, cancellando ogni traccia della sua comparsa nello show di Mara Venier.

Le cose però sembrerebbero essere radicalmente cambiate perché Pamela è pronta a ritornare, seppur in collegamento, sul canale che tempo fa l’aveva bandita per lo scandalo in cui era stata coinvolta.

Perché? Secondo quanto anticipato da BudinoBlog, dopo lo scontro con la produzione di Verissimo, dalle anticipazioni di Domenica In del 17 maggio ci sarà Pamela Prati, ospite ancora una volta di Mara Venier. L’atteso faccia a faccia tra le due sta per arrivare.

Pamela Prati torna a Domenica In da Mara Venier: il retroscena

La showgirl Pamela Prati ritorna a Domenica In. Un ritorno totalmente inaspettato visto il divieto di apparizione sul primo canale imposto dai vertici Rai.

La sua intervista, che andrà in onda domani, è una delle più attese considerato che dopo la scoperta della non esistenza di Mark Caltagirone, Mara Venier ammise di essere rimasta totalmente delusa nel constatare di essere stata presa in giro, visto il rapporto di amicizia che le legava.

Mara Venier è delusa da Pamela Prati, tra l’altro la conduttrice è stata protagonista di un fuori onda di Striscia La Notizia, convinta di essere stata in qualche modo anche lei responsabile delle menzogne raccontate al pubblico del piccolo schermo che si era così emozionato nello scoprire che la showgirl fosse riuscita a realizzare il sogno della sua vita di avere finalmente una famiglia da amare.

Mara Venier e Pamela Prati avranno un confronto a Domenica In e il pubblico non vede l’ora di assistere al chiarimento tra le due.