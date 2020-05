Sono molte le domande che ci si pongono sull’utilizzo delle mascherine nella vita quotidiana. L’Istitito Superiore della Sanità ha voluto far chiarezza sulla tipologia di mascherine e anche sugli obblighi previsti dalla legge.

Quanti di noi si domandano ogni giorno se la mascherina vada indossata durante una passeggiata, o se si debba fa indossare anche i bambini più piccoli? L’Istituto Superiore della Sanità ha voluto far chiarezza, dedicando un approfondimento sull’uso delle mascherine nella vita quotidiana, alla luce del decreto amministrativo.

Le mascherine ci proteggono, ma il distanziamento sociale e il lavaggio accurato delle mani restano sempre gli strumenti più efficaci per evitare il contagio da Covid-19. Ma vediamo le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine. Scopri anche le linee guida Iss per i ristoranti.

Mascherine | le indicazioni dell’Iss per utilizzarle nella vita quotidiana

Nutrire dei dubbi sul giusto utilizzo delle mascherine durante la vita di tutti i giorni è normale, visto il bombardamento mediatico a cui siamo sottoposti ogni giorno, soprattutto da fonti poco attendibili. Uno strumento di sicuro successo nello scioglimento di ogni dubbio, sta nel rivolgersi a fonti attendibili come l’Istituto Superiore della Sanità che interpretando le indicazioni previste dal DPCM del 26 aprile scorso, ha dedicato un approfondimento all’uso delle mascherine.

Le mascherine protettive, in base al decreto del 26 aprile debbono essere indossate obbligatoriamente, negli spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. Ogni regione poi, ha esteso l’obbligo in altri contesti.

Si specifica inoltre che in base al comma 2 dell’articolo 3 del DPCM: “ possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”

Una parte dell’approfondimento dedicato alle mascherine dall’Iss, è stato dedicato a domande e risposte sulle mascherine, di cui vi riportiamo le principali. Tutte le domande sono visionabili sul sito ufficiale dell’ISS.

” Che differenza c’è tra le cosiddette mascherine di comunità e le mascherine chirurgiche?

Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2.

La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?

Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina e per loro va posta attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro viso.

Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria?

Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l’utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici”

La mascherina sarà per molto tempo una compagna fedele alla quale affidarci per proteggere noi e le nostre famiglie dal possibile contagio, scopri come realizzarle a mano e senza cucire.

(Fonte: www.iss.it)