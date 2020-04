Diy | mascherine fai da te senza macchina da cucire -VIDEO

Le mascherine protettive sono un accessorio indispensabile a causa dell’emergenza Covid-19 che si è abbattuta nelle nostre vite. Ecco un modo semplice per realizzarne in stoffa e senza dover utilizzare la macchina da cucire.

Le mascherine ci accompagneranno per molto tempo e per questo confezionare in casa delle mascherine protettive in stoffa sarà un modo economico ed ecologico di rifornirsi di questi dispositivi e perché no, anche renderli personalizzati, scegliendo fantasie e colori.

Ricordando che le uniche mascherine che proteggono dal contatto con persone infette sono quelle certificate, ecco un video tutorial in cui imparare a confezionare delle mascherine protettive che assieme alla distanza interpersonale ci possono difendere dal facile contagio. Mentre però tutte le mascherine fai da te necessitano della macchina per cucire, in questo video si spiegherà in modo esaustivo come cucirle a mano e in diverse misure, anche quelle per i più piccoli.

Come realizzare le mascherine protettive in stoffa senza la macchina da cucire | il video tutorial

Per realizzare le mascherine protettive in stoffa senza macchina da cucire, avrete bisogno di:

stoffa

forbici

elastico a fettuccia

ago

filo

ferro da stiro

asciugamano

spilli

Seguendo il video tutorial si potranno realizzare queste mascherine in modo semplice e in tre misure S,M e L perfette per tutti i membri della famiglia. Vi basterà avere delle stoffe in cotone, bianche o colorate e eseguendo delle semplici pieghe, seguendo le misure e le indicazioni, si potranno cucire a mano con ago e filo.

La cosa importante sarà fermare ogni piega con il ferro da stiro per poter poi applicare l’elastico e cucire in modo semplice e veloce.

La particolarità di queste mascherine è che possono essere rese più protettive inserendo al loro interno materiali come tessuto non tessuto che filtreranno l’aria in modo più incisivo. Non vi resta che seguire il video tutorial.

(Fonte: Marlena Hand Made You Tube)