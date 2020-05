Vieni da me | Manuela Arcuri confessa a Caterina Balivo: “Era fuori...

Vieni da me | Manuela Arcuri ha confessato a Caterina Balivo un retroscena riguardante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle da Milly Carlucci su Rai 1

Manuela Arcuri è stata una degli ospiti della puntata di oggi di Caterina Balivo a Vieni da me. La bella attrice, tra una confessione e l’altra, ha raccontato al pubblico di Rai 1 un retroscena riguardante la sua passata partecipazione a Ballando con le stelle con Milly Carlucci.

Manuela ha rivelato che tutti avevano alte aspettative su di lei, e non dal punto di vista artistico, convinti che fosse una panterona super sexy, pronta a conquistare gli uomini, ma la realtà era ben diversa da quanto loro immaginavano.

“Durante la mia esperienza a Ballando non sono stata capita” ha raccontato Manuela a Caterina Balivo, che di recente ha rivelato di avere l’ansia prima della diretta. “Le loro aspettative erano completamente fuori luogo rispetto alla realtà dei fatti” ha proseguito l’attrice. “Loro volevano vedere una panterona super sexy, ma io non sono così” ha concluso.

Manuela Arcuri ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle, rivelando di essere rimasta un po’ delusa dalle aspettative che lo staff del programma di Milly Carlucci aveva nei suoi confronti.

Manuela Arcuri a Vieni da me: perché è finita con Gabriel Garko

Manuela Arcuri, oltre a raccontare della sua esperienza a Ballando con le stelle, non poteva non commentare i suoi vecchi flirt.

In particolar modo, l’ospite di Caterina Balivo ha parlato della sua vecchia storia con l’attore Gabriel Garko, svelando al pubblico del piccolo schermo il motivo per cui la loro relazione è giunta al capolinea, ma nonostante ciò sono rimasti in ottimi rapporti.

“Inizialmente ero convinta che tra noi ci fosse qualcosa di importante, invece è stato soltanto un flirt” ha confidato Manuela Arcuri su Gabriele Garko. “Lui si è sempre comportato bene con me, abbiamo anche fatto le vacanze insieme, ma non so dirvi perché è finita tra voi” ha proseguito.

“Ci siamo allontanati in maniera graduale, non c’è stato nessun litigio, tant’è che siamo rimasti amici e abbiamo anche continuato a lavorare insieme” ha concluso l’attrice, che ha rivelato come l’ha cambiata il diventare mamma.

Manuela Arcuri a Vieni da me ha svelato nuovi e interessanti retroscena che hanno appassionato il pubblico del piccolo schermo.