Antonella Clerici, secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe ritornare a condurre La Prova del Cuoco al posto di Elisa Isoardi

Antonella Clerici, nonostante abbia abbandonato il programma da qualche tempo, è senza dubbio il volto storico de La Prova del cuoco. La trasmissione, ormai nelle mani di Elisa Isoardi, non sembra convincere il pubblico del piccolo schermo in questa “nuova veste” che ha indossato dopo l’abbandono della conduttrice, tant’è che gli ascolti record sembrano essere ormai un lontano ricordo, ma le cose potrebbero presto cambiare. Il motivo?

Secondo quanto riportato da La Stampa, la bionda conduttrice, che di recente ha lanciato un appello sugli animali, a settembre è pronta a ritornare sul piccolo schermo dopo un anno in cui è stata ferma in panchina, la Rai scelse di non affidarle nessun programma da condurre, e riprendersi tutto ciò che è suo: iniziando da La Prova del Cuoco.

Antonella Clerici ritorna con la Prova del Cuoco a settembre? Secondo il portale ci sono alte possibilità che la conduttrice riprenda le redini del programma che ora è affidato ad Elisa Isoardi.

Antonella Clerici ritorna in tv: nuovo programma in prima serata

Le sorprese per il ritorno di Antonella Clerici in tv non sono di certo finite qui. La conduttrice, in una recente ospitata a Domenica In da Mara Venier, ha rassicurato il suo fedele pubblico sul ritorno sul piccolo schermo degli italiani, affermando che sta ancora organizzando con il direttore di rete il programma con cui tornare.

La Stampa sospetta che il programma che le verrà affidato per la prima serata, creato appositamente per lei, sarà incentrato sugli affetti. In particolar modo il nuovo programma di Antonella, che di recente ha ricordato Fabrizio Frizzi, dovrebbe occuparsi del rapporto che si instaura tra nonni e nipoti. Sicuramente, quindi, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia e in cui tutti possono riconoscersi.

Antonella Clerici avrà un programma in prima serata a settembre e il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di rivederla.