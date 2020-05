Vieni da me | Povia: “Amo le pulizie, sono un gay mancato”...

Vieni da me | Povia, ospite di Caterina Balivo su Rai 1, ha dichiarato di essere un gay mancato perché ama svolgere le faccende domestiche. Vladimir Luxuria è intervenuta su Twitter, così come numerosi utenti della rete, perché indignata da tali assurdità

Povia, nelle scorse ore, è stato invitato, seppur in collegamento, a prendere parte al salotto televisivo di Caterina Balivo su Rai 1.

L’interprete di Quando i bambini fanno oh, tra una confessione e l’altra, si è lasciato andare ad una frase alquanto spiacevole, che ha scatenato l’ira del popolo della rete e delle persone presenti in studio. Che cosa ha rivelato?

Il cantante, che pare essere in lizza per L’Isola dei Famosi 2020, ha dichiarato di aver scoperto, durante questa fase di quarantena, di amare fare le pulizie e di dedicarsi molto spesso a questo tipo di attività per passare il tempo.

“Amo fare le pulizie in casa, sono proprio un gay mancato” ha commentato il cantante. Caterina Balivo ha bloccato Povia a Vieni da me, facendogli notare quanto sia stata spiacevole la sua uscita, senza mai però perdere la calma.

La frase ha indignato profondamente il popolo del web, che ha prontamente commentato l’episodio in rete. Uno tra tutti, è spiccato il commento fatto da Vladimir Luxuria su Twitter.

Vladimir Luxuria rimprovera Povia a Vieni da me: “Cervello mancato e poco aggiornato”

#povia ha detto da @vienidameRai che si sente un “gay mancato” perché amava fare le pulizie di casa: un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 6, 2020

Vladimir Luxuria, con giusta causa, non ha assolutamente gradito il commento di Povia a Vieni da me e sul suo profilo Twitter ha espresso tutto il suo sdegno verso lo scivolone del cantante, che ha ritenuto di pessimo gusto e alquanto ignorante.

“Voglio precisare che un uomo non smette di essere un uomo soltanto perché collabora nelle faccende domestiche e non è dedito soltanto alla clava” ha subito chiarito Vladimir Luxuria contro Povia, tra l’altro non molto tempo fa l’opinionista ha bocciato Pago al Grande Fratello Vip.

“E’ un’idea che proviene dal tardo cavernicolo e della tipica persona che ha ‘un cervello manco e poco aggiornato'”ha concluso Vladimir, che ha trovato numerosi consensi da parte del popolo della rete.

Povia dopo lo scivolone sui gay ha prontamente replicato affermando di non capire il senso della polemica, visto che, a suo parere, non avrebbe detto nulla di male.