Silvia Romano è su Instagram e le arrivano decine di messaggi dopo la liberazione. Peccato che Silvia non sia stata liberata e che gli italiani non sappiano usare i social.

Silvia Romano è al centro della cronaca italiana degli ultimi giorni. La sua liberazione ha scatenato moltissimi commenti negativi contro la ragazza che, durante la sua permanenza in Africa, si è convertita all’Islam.

Proprio le scelte spirituali della volontaria e il fatto che Silvia si sia presentata alla stampa italiana con un abito tradizionale musulmano ha scatenato contro di lei un violento odio social che molti italiani hanno deciso di indirizzare verso il suo profilo Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Romano | Parla lo zio: “Le hanno fatto il lavaggio del cervello”

Il problema è sorto a causa del fatto che “Silvia Romano” è un nome piuttosto comune e che in Italia c’è almeno un’altra Silvia Romano molto attiva su Instagram che però ha ben poco in comune con l’altra Silvia.

La Silvia “sbagliata” collabora con il rapper Anastasio ed è molto attiva su Instagram: com’è stato possibile questo assurdo scambio di persona?

Silvia Romano e l’odio su Instagram

Una ha portato i capelli rosa ma adesso preferisce un biondo chiarissimo, l’altra ha deciso di coprire i capelli con un velo. Una è una ragazza moderna alle prese con la costruzione di una carriera di successo, l’altra è appena riemersa da un incubo e appena dopo la liberazione ha chiesto di mangiare una pizza. Una non ha alcun problema a indossare top scollati, l’altra ha fatto una scelta di vita che le imporrà abiti larghissimi e discreti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Romano | “Così mi sono convertita all’Islam”

Silvia e Silvia non potrebbero essere più diverse tra loro, eppure moltissimi utenti di Instagram non sono riuscite a distinguerle.

A sottolineare l’assurdità della situazione è stato proprio Anastasio, collega e amico della Silvia Romano che è stata coinvolta per errore in una tempesta di commenti che non la riguardano. I due, che hanno trascorso insieme due mesi di quarantena, hanno pubblicato diverse storie insieme in cui spiegano che c’è stato un clamoroso scambio di persona: “Questa ragazza si chiama Silvia Romano e il suo profilo Instagram oggi sta esplodendo” ha commentato Anastasio mentre i due si trovavano nella propria cucina.

La “Silvia sbagliata” ha poi aggiunto: “Silvia Romano dopo quasi due anni di prigionia è stata liberata e noi ne siamo molto felici, ma secondo voi va a mettere una storia su Instagram? Riflettete. E smettete di seguire le storie di ItsSil perché non è quella Silvia Romano!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SILVIA ROMANO (@itssil) in data: 5 Mar 2020 alle ore 2:39 PST

C’è da dire che, fortunatamente, sul profilo dell’assistente di Anastasio sono arrivati anche moltissimi messaggi di felicitazioni e di vicinanza, ma sbalordiscono i messaggi che fanno riferimento al pagamento del riscatto di 4 milioni di Euro e a una presunta gravidanza e a un presunto matrimonio di Silvia, entrambi attualmente smentiti. Anche diversi personaggi famosi, come Ornella Vanoni si sono espressi sulla questione, e non sempre con messaggi di gioia.