Serviamo i croque monsieur e croque madame, molto facili da preparare, ottima idea per la colazione

Croque monsieur e croque madame: due classici sandwiches alla francese che però sono anche molto semplici da preparare. Se andate nei nei bar e nelle brasseries, in mezzo ai molti piatti tipici li trovate sicuramente. Ma è facile anche replicarli a casa nostra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: French toast salato | La ricetta semplice e golosa

Pochi ingredienti, tanto gusto e una sola differenza. In cima al croque monsieur c’è una cascata di formaggio filante, di solito emmenthal o gruviera. Sopra il croque madame invece, un uovo al padellino Ma se vogliano italianizzarli, possiamo sostituire il formaggio con dell’asiago o della toma, saranno buoni lo stesso.

Croque monsieur e croque madame, ricetta tipica

Come conservare i croque monsieur e croque madame se avanzano? Bastano un contenitore ermetico e il frigorifero, al massimo per un giorno. Quando li tirate fuori, scaldateli leggermente in forno o al microonde.

E adesso vediamo come si preparano, partendo dal croque monsieur

Ingredienti (per 4 persone) :

8 fette di pancarré

140 g emmenthal

120 g prosciutto cotto

8 cucchiai di besciamella

SULLO STESSO ARGOMENTO: Avocado toast | Lo spuntino del fitness

Preparazione:

Su ogni fetta di pancarrè fresco dovete spalmare un cucchiaio di besciamella. Poi adagiate il prosciutto cotto e una fettina di emmenthal. Coprite con un’altra fetta di pancarrè. Quindi sulla parte superiore spalmate un altro cucchiaio di besciamella e ancora emmenthal, questa volta grattugiato.

Quindi infornate a forno già caldo per 15 minuti a 180°. Quando il formaggio sulla superficie sarà dorato potete servire.

Passiamo adesso ai croque madame.

Ingredienti (per 4 persone) :

8 fette di pancarrè

80 g gruviera

40 g burro

80 g prosciutto cotto

4 uova

sale fino

Cominciate grattugiando la gruviera e tenete pronte le fette di prosciutto cotto e il pancarrè. Quindi sciogliete 10 g di burro in un pentolino a fuoco basso, spennellando così ogni fetta di pancarrè.

Adagiate poi una fetta di prosciutto e quindi la gruviera grattugiata richiudete con un’altra fetta di pancarrè.

Sciogliete altri 20 grammi di burro in una padella ampia a fuoco basso. Quindi adagiate in padella due toast alla volta lasciandoli dorare da entrambi i lati per alcuni minuti.

Infine in una padella fate sciogliere gli altri 10 grammi di burro sempre a fuoco basso e mettete le uova a cuocere.

Salatele e a cottura ultimata rimodellatele perché non fuoriescano dalla fetta di pancarrè.

Infine adagiate un uovo su ogni tramezzino e buon appetito.