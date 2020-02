Anastasio, chi è? Età, altezza, vero nome, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sull’artista che ha trovato il successo a X Factor.

Marco Anastasio ha 21 anni e viene da Meta di Sorrento, piccola località in cui vive con la sua famiglia.

Diplomato presso l’Istituto Agrario di Portici, discende da una famiglia di avvocati civilisti ma per la sua vita ha progetti assai diversi dal proseguire la nobile tradizione familiare.

Data di nascita: 13 maggio 1997

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Segno zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Meta di Sorrento

Altezza: 175 cm

Peso: 70 kg

Account social: Instagram Facebook

Anastasio: la carriera

Esordisce aprendo un canale YouTube su cui condividere con il pubblico del web brani e video originali con lo pseudonimo di Nasta. I clic arrivano numerosi e un fetta di utenti alquanto cospicua impara ad amare Nasta e la sua musica. Ma poi qualcosa cambia.

Arriva la scelta di partecipare a X Factor e di farlo con un nuovo nome, o forse sarebbe meglio dire con un vecchio nome:

“Anastasio è il mio cognome, ed io vorrei essere semplicemente me stesso. La sincerità paga e io francamente non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io”.

Inizia così una nuova fase della vita artistica di Marco Anastasio. Durante la partecipazione al talent show di Sky, Giudici e pubblico si sono da subito innamorati di Anastasio, un ventunenne cresciuto lontano da influenze musicali invasive e invadenti e capace quindi di sviluppare uno stile assolutamente personale.

Come subito intuito da Manuel Agnelli, la scrittura incisiva di Anastasio deriva proprio da una sua personale necessità di espressione, un bisogno di dare sfogo alla propria mente attraverso parole cesellate e dalla forza dilagante.

Ecco allora che ogni brano da lui proposto nel talent show viene riscritto, fatto proprio e rielaborato con un sapiente lavoro di rime studiato per esprimere concetti semplici ma potenti, proponendo immagini incisive che sbaragliano la mente di chi ascolta.

Dall’inedito La fine del mondo, passando all’apprezzatissima versione di Generale dei Boot Camp e di lì agli Home visit, con un nuovo inedito, Ho lasciato le chiavi, Anastasio ha conquistato il pubblico e i giudici sempre più, per poi rubar loro definitivamente il cuore ai live, prima con C’è Tempo di Ivano Fossati e poi con Se piovesse il tuo nome di Elisa, entrambe ovviamente riscritte per l’occasione.

Il suo talento non passa inosservato e vince la dodicesima edizione di X Factor.

Il 23 novembre 2018 viene pubblicato il singolo La fine del mondo,estratto dall’omonimo EP che è stato certificato disco di platino dalla FIMI.

L’8 febbraio del 2019 viene ospitato a sorpresa al 69º Festival di Sanremo dove, dopo un monologo interpretato da Claudio Bisio, canta in anteprima il nuovo singolo Correre.

Nel 2019 duetta con Fabrizio Moro sulle note del brano del cantautore romano “Figli di nessuno” tratto dall’omonimo album di Moro.

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

Anastasio: vita privata

Della vita privata di Anastasio non si sa assolutamente nulla. Dai suoi profili social non traspare niente e non si sa se sia single o sia fidanzato.