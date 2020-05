Fedez è stato denunciato dal Codacons per diffamazione a causa di un suo post contro una raccolta fondi da loro organizzata. La reazione del marito di Chiara Ferragni non è tardata ad arrivare.

I più informati ricorderanno sicuramente che qualche tempo fa, Fedez ha denunciato sul proprio profilo Twitter la raccolta fondi organizzata dal Codacons, l’associazione per i diritti dei consumatori che aveva fatto ricorso in merito alla raccolta organizzata dal rapper e sua moglie Chiara Ferragni, affermando che i soldi non sarebbero stati utilizzati per contrastare l’emergenza sanitaria del coronavirus in Italia ma sarebbero entrati direttamente nelle loro tasche.

L’associazione, dopo aver bocciato la raccolta fondi dei Ferragnez, ha deciso di procedere per vie legali, denunciando il rapper per diffamazione.

Il Codacons ha denunciato Fedez per diffamazione e la reazione del marito di Chiara Ferragni non è tardata ad arrivare.

Fedez commenta la denuncia del Codacons: “Non ci ho capito un cazz*”

Il rapper ha ovviamente commentato l’accaduto sui propri profili social, rivelando ai suoi fedeli sostenitori cosa pensa degli avvenimenti che lo hanno visto protagonista nelle scorse ore.

“Io nella vita non ho davvero capito un cazz*” ha esordito Fedez contro il Codacons. “Per cercare di dare una mano, senza avere nulla in cambio, guarda cosa ci ho guadagnato” ha proseguito il rapper che insieme a sua moglie hanno aiutato le famiglie in difficoltà.

“Passerò i prossimi cinque anni in tribunale perché un’associazione, che aveva organizzato una raccolta fondi spacciandola come un aiuto per contrastare l’emergenza del coronavirus quando poi si intascavano loro i soldi, mi ha ritenuto non degno della loro moralità” ha proseguito il rapper deluso. “Mi viene da ridere” ha aggiunto.

Il popolo del web, ovviamente, si è tutto schierato a favore del marito di Chiara Ferragni che nel corso di questi mesi si è attivato per dare un aiuto concreto alla società.