Giulia Salemi è stata la vittima di un terribile scherzo de Le Iene. Grazie ad alcuni complici, all’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato fatto credere di parlare al telefono con il Premier Giuseppe Conte.

Giulia Salemi ha dimostrato di essere una vera propria patriota, pronta a tutto per di essere utile al suo paese. Tra l’altro, sui suoi profili social, non ha mai nascosto la sua passione, comune a molte persone, per il Presidente Giuseppe Conte, tanto da definirsi una sua “bimba”.

Per questo motivo, nelle scorse ore, gli inviati de Le Iene hanno scelto di organizzarle un terribile scherzo, facendole credere di dover parlare davvero con lui. Che cosa è successo?

Gli inviati del programma, tra l’altro è ripreso da poco dopo la sospensione a causa del coronavirus, grazie alla collaborazione di Claudio Lauretta, hanno fatto credere all’influencer che il Premier era pronto a chiedere il suo aiuto, in quanto il lockdown sarebbe stato prolungato fino a giugno ed aveva bisogno di un volto positivo affinché gli italiani potessero accettare più facilmente questa decisione.

Le Iene hanno fatto uno scherzo a Giulia Salemi e lei ci è cascata in pieno, strappando un sorriso al pubblico del piccolo schermo.

Le Iene | Giulia Salemi confessa: “Sono una Bimba di Giuseppe Conte!”

Giuseppe Conte, dopo averle confidato la sua amara decisione, le ha chiesto di preparare alcuni sketch a cui Giulia ha gentilmente scelto di sottoporsi per il bene del bel paese.

La vittima de Le Iene ha registrato delle piccole strofe rap, chiedendo agli italiani di “stringere le chiappe” ancora per un po’, ma tra una rivelazione e l’altra, la Salemi ha fatto anche una confessione al suo presidente.

“Io sono davvero contenta che lei sia il nostro Presidente” ha subito premesso Giulia Salemi a Le Iene. “Vede c’è una fan page a lei dedicata, si chiama le Bimbe di Conte” ha spiegato l’influencer che non molto tempo fa si è lasciata andare ad un triste sfogo sul lockdown. “Io sono una sua bimba!” ha confessato.

Giulia Salemi è una bimba di Giuseppe Conte e non avrebbe potuto rendere più fieri i membri del fandom del Premier italiano.