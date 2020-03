La redazione de “Le Iene” ha annunciato, attraverso un post su Instagram, la sospensione del programma per una misura cautelare dovuta alla diffusione del Coronavirus e ha invitato la squadra dei professionisti coinvolti nella trasmissione ad un isolamento domiciliare

Il Coronavirus ha colpito anche la trasmissione “Le Iene”. A comunicarlo ci ha pensato direttamente la produzione che ha annunciato la sospensione del format dal momento che si è verificato un caso di positività nella redazione del programma.

Sebbene il contagio, come recita il post pubblicato dalla pagina ufficiale de “Le Iene“, non sia avvenuto nella squadra dei professionisti presenti in studio, Mediaset ha comunque deciso di sospendere la trasmissione di Italia Uno, invitando tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso, ad un isolamento cautelare.

Le misure di prevenzione adottate dalle diverse trasmissioni in onda in questo periodo d’emergenza, come quella di molte conduttrici che hanno deciso di andare in onda senza pubblico, servono soprattutto per prevenire situazioni in cui si potrebbe andare in contro al rischio di contagio, nel caso de “Le Iene”, invece, la scelta di avviarsi verso un processo di sospensione del programma è dovuta proprio al fatto che qualcuno che lavora nella produzione dello stesso, è risultato positivo al Coronavirus.

La reazione immediata è stata quella di invitare tutti i professionisti coinvolti all’isolamento, proprio per mettere in atto il protocollo di sicurezza previsto dalle direttive proposte dall’OMS e per avviare le misure di contenimento del virus.

Le Iene, non è stato l’unico programma per cui si è prevista la sospensione, anche la Corrida di Carlo Conti sembra essere saltata, anche se in quest’ultimo caso, la decisione è stata presa in via preventiva e non come conseguenza al contagio da Covid- 19

Leggi anche:

Coronavirus | Teme che la moglie sia malata e la chiude in bagno

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Le Iene sospese per cautela sanitaria

La decisione di Mediaset di sospendere il programma “Le Iene“, è avvenuta a seguito della positività di qualcuno all’interno del numerosissimo staff che lavora alla trasmissione, al Coronavirus. L’azienda televisiva si è premurata di mettere in stand-by la messa in onda del format, proprio per adempiere al protocollo di sicurezza impartito dalle autorità competenti.

Non vogliono diffondere il panico però, quelli de “Le Iene”, che sebbene dispiaciuti per la battuta d’arresto dovuta alla delicata situazione, hanno precisato che nessuno dei professionisti presenti in studio abitualmente è stato colpito dal Coronavirus. Scelta inevitabile, dunque, quella della produzione del programma che ha anche invitato i collaboratori dello stesso, ad un isolamento domiciliare.

Questo genere di notizie però, sebbene non siano utili a generare un clima di ottimismo e spensieratezza, devono però anche evitare di gettare gli italiani nel panico, proprio per ridurre il rischio di allarmismo che spesso sfocia in terrore e induce le persone a commettere gesti sconsiderati e dannosi per la salute del Paese, come dimostra la fuga da Milano, da parte di coloro che spaventati all’idea di una quarantena forzata, hanno preso d’assalto le stazioni per raggiungere le zone del sud Italia.

Leggi anche:

Coronavirus | L’appello di Fabrizio Corona

La trasmissione, come si intuisce dalle parole del post pubblicato dalla redazione de “Le Iene”, riprenderà non appena sarà scongiurato il pericolo e non appena questa situazione delicata sarà ripristinata.

Gina D’Antonio