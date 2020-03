Coronavirus | Giulia Salemi si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, rivelando di essere rimasta da sola a Milano

Giulia Salemi, dopo le sue esperienze televisive a Pechino Express e alla terza edizione del Grande Fratello Vip, è diventata uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

La bella modella da qualche tempo vive a Milano per motivi lavorativi e, come ben noto, ama condividere ogni cosa con i suoi fedeli sostenitori. Non stupisce, infatti, che Giulia si sia lasciata andare nelle score ore in un lungo ed intenso sfogo sul Coronavirus.

Secondo il nuovo decreto, infatti, chi vive nelle zone rosse non potrà lasciare il proprio comune di appartenenza e la bella modella vive da sola a Milano, visto che i membri della sua famiglia hanno casa a Piacenza.

“Mi trovo qui da sola a Milano” ha esordito l’ex di Francesco Monte. “I miei amici non ci sono, nemmeno la mia famiglia. Sono tutti a Piacenza, che è un comune a rischio, e io mi trovo qui da sola a Milano” ha proseguito tra le lacrime.

“Mio padre ha proposto di venirmi a prendere in auto, ma gli ho detto no. Cosa succede se poi devo tornare improvvisamente a Milano? E’ una situazione difficile” ha concluso.

Giulia Salemi ha pianto su Instagram a causa del Coronavirus. Una situazione difficile per la giovane modella, situazione in cui purtroppo si ritrovano numerosi ragazzi.

Giulia Salemi dopo lo sfogo sul Coronavirus lancia un appello ai fan: “Seguite le regole”

Dopo il suo sfogo su Instagram, Giulia Salemi, che recentemente ha svelato un retroscena sul Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a scusarsi con i suoi fan, specificando che quello era soltanto uno sfogo dovuto allo stress e all’accumularsi di numerosi fattori che l’hanno portata un po’ al limite.

Il pubblico della rete ci ha tenuto a rassicurare l’ex di Francesco Monte, chiarendole, attraverso dei messaggi e commenti, che non ha nessun motivo per giustificarsi. In quanto un momento di sconforto in una situazione del genere, in cui perfino il programma Le Iene è stato costretto a interrompere la trasmissione a causa del Coronavirus, è del tutto normale.

L’influencer ha apprezzato quanto i suoi fan le hanno detto, ma ci ha tenuto a incoraggiarli a rispettare le regole imposte dagli organi competenti al fine di poter superare questo periodo di crisi generato dal Coronavirus.

Giulia Salemi, pur sentendosi sola, può sempre contare sull’affetto dei suoi fan.