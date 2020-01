Giulia Salemi svela un retroscena su uno dei bonazzi del GF Vip

Giulia Salemi ha svelato un curioso retroscena su uno dei bonazzi del GF Vip, entrato nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia

Giulia Salemi, nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, ha rivelato un curioso retroscena su Matteo Alessandroni, uno dei bonazzi del GF Vip.

Matteo è stato chiamato, insieme agli altri due ragazzi, per risollevare gli animi delle concorrenti della casa, che hanno definito i loro compagni di viaggio decisamente sottotono rispetto alle aspettative iniziali.

I ragazzi, nonostante il format sia dedicato ai personaggi del piccolo schermo, non sono per niente famosi, ma Matteo Alessandroni girovagava per la casa più spiata d’Italia già dallo scorso anno.

Giulia Salemi ha rivelato che Matteo era entrato anche lo scorso anno nella casa, come “cliente” della spa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo aveva scelto di farsi massaggiare dall’ex fidanzata di Francesco Monte.

Lo scorso anno scorso Matteo era un ospite ed oggi un concorrente.

Giulia Salemi, oltre a commentare l’ingresso dei bonazzi al Grande Fratello Vip, ha voluto dire la sua anche sulla sorpresa ricevuta ieri sera da Fernanda Lessa.

Alfonso Signorini, durante la diretta di ieri, ha fatto incontrate alla bella modella suo marito. I due, in pochi minuti, hanno ripercorso i momenti più difficili e belli della loro storia d’amore, emozionando tutto il pubblico di canale 5 e non solo.

“Le sue parole mi hanno davvero emozionata” ha esclamato Giulia Salemi su Fernanda Lessa al GF Vip, che già durante la precedente puntata aveva raccontato la sua toccante storia.

“Non la conoscevo, e non conoscevo nemmeno la sua storia” ha proseguito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Ma posso dire che Fernanda è stata una piacevole sorpresa” ha concluso la Salemi.

Fernanda, oltre che Giulia, avrà conquistato anche tutto il pubblico da casa che sembra essere dalla parte della sua acerrima rivale Antonella Elia?