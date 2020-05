Flavio Briatore | L’ultima, dolcissima gaffe su Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ha parlato (di nuovo) di Elisabetta Gregoraci e un particolare non è sfuggito ai fan della coppia. Che sia stata una gaffe, una svista o una scelta volontaria poco importa: l’amore è nell’aria!

Il settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha dedicato molto spazio a Flavio Briatore e al suo rapporto con il figlio Nathan e con Elisabetta Gregoraci.

L’imprenditore è stato invitato a raccontare come sta trascorrendo il suo tempo nel periodo della quarantena e si è sbilanciato raccontando dettagli molto intimi in merito alle dinamiche familiari che si sono instaurate tra lui, Elisabetta e Nathan in questo periodo di isolamento forzato.

Proprio a causa della grande serenità con cui Briatore ha vissuto gli ultimi mesi, nel corso dell’intervista gli è scappata una piccola imprecisione che però potrebbe lasciar trasparire qualcosa di molto bello e molto romantico, anche se non ancora ufficiale.

Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e quella gaffe senza “ex”

Avevano divorziato intorno al Natale 2017, si erano allontanati e avevano tentato di trovare ognuno la propria strada sentimentale tra le braccia di altri partner, ma non ce l’hanno fatta: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati più vicini che mai.

Il “pretesto” del riavvicinamento, se così si può chiamare, è stato fornito dalla pandemia di Coronavirus che ha imposto la quarantena e quindi una “convivenza forzata” per moltissime persone.

Dopo il divorzio da Briatore, Elisabetta Gregoraci aveva scelto di affittare una casa nel Principato di Monaco proprio per rimanere vicino al figlio e all’ex marito e continuare ad avere il più facilmente possibile rapporti con entrambi.

Per spiegare come stanno vivendo la quarantena, Flavio Briatore ha fatto riferimento proprio a questa situazione: “Qui le visite e le uscite sono permesse” ha spiegato il milionario, che sta trascorrendo la quarantena nel Principato. “Senza restrizioni se non quelle di rispettare le distanze e indossare le mascherine. Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino” dove per “vicino” si intende vicino davvero: sono appena 300 metri.

Quel “mia moglie” non è affatto passato inosservato ai lettori, che hanno voluto vedere in questo una grande dichiarazione d’amore da parte di Flavio nei confronti della madre di suo figlio.

I due non si sono mai sbilanciati via social e non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali alla stampa in merito alla loro attuale situazione sentimentale. Tutto quello che hanno avuto da dire lo hanno fatto trapelare attraverso poche fotografie sui social e qualche messaggio molto discreto, come i ringraziamenti che proprio Briatore scrisse per Elisabetta dopo i festeggiamenti organizzati da lei e da Nathan per il suo compleanno.

Quello che invece viene comunicato costantemente, con grande energia e con grande chiarezza, è l’enorme amore che i due genitori provano nei confronti di Nathan, il quale sembra molto più maturo della sua età (ha 10 anni) e soprattutto molto interessato al lavoro del padre.

“Quando sto chiamando qualche manager, lui si mette in un angolo e ascolta quello che diciamo” ha spiegato Briatore, riflettendo non solo sul fatto che Nathan si comporti già come un adulto, ma anche su quanto i bambini siano in grado di apprendere soltanto osservando gli adulti (e in particolare i propri genitori).