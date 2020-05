Calamari ripieni di riso e piselli fritti | secondo piatto completo

I calamari ripieni di riso e piselli fritti sono un secondo piatto completo e anche molto gustoso. Ingredienti semplici, ma il mix è vincente.

I calamari ripieni sono un classico della cucina italiana. Ma i calamari ripieni di riso e piselli fritti forse non li avete mai mangiati e quindi nemmeno preparati. Questa è una delle molte varianti sul tema, ma vi garantiamo che è più facile da preparare di quanto immaginate.

Può diventare anche un’intelligente ricetta di recupero. Perché preparando in anticipo il risotto con piselli e zafferano avrete due piatti in uno. Se avanza, usatelo come ripieno per i calamari. Se non avanza, lo cucinate espresso.

In ogni caso, un primo piatto gustoso, ma anche un’idea intelligente per variare sul tema. Infatti il ripieno dei calamari è adatto a numerose interpretazioni, ma questa è certamente una delle più golose.

Calamari ripieni di riso e piselli fritti, ricetta mediterranea

I calamari ripieni di riso e piselli fritti sono un piatto sufficiente anche per un pasto completo. Serviteli con un’insalata leggera. E un consiglio prima di partire con la ricetta: allo stesso modo potete utilizzare i totani. Qualcuno li considera meno importanti, ma sono buonissimi lo stesso.

Ingredienti (per 4 persone)

12 calamari medi

160 g riso

160 g piselli già sgranati

1 scalogno

zafferano

2-3 uova

farina

pane grattugiato

prezzemolo

vino bianco

brodo vegetale

olio di semi

olio extravergine d’oliva

sale

pepe in grani

Preparazione

La parte più lunga della ricetta è quella di pulire i calamari. Se riuscite a convincere il pescivendolo a farlo, avete pescato un jolly. Altrimenti il procedimento è quello di eviscerarli, privandoli anche degli occhi e staccando i ciuffetti dei tentacoli e privateli. Quindi lavateli e asciugateli, lasciandoli da parte.

Fate tostare il riso in una pentola con olio extravergine e scalogno tritato, poi sfumatelo con mezzo bicchiere di vino bianco. Salate, pepatelo e lasciatelo cuocere aggiungendo volta a volta un mestolo di brodo vegetale. A metà cottura unite anche i piselli già sgranati e una bustina di zafferano.

Quando il riso è pronto, fatelo raffreddare e poi riempite i calamari chiudendoli con uno stecchino. A quel punto passateli nella farina e nelle uova sbattute, infine nel pane grattugiato. In una padella scaldate l’olio di semi e quando è a temperatura friggeteli.

Saranno sufficienti 2 o 3 minuti per parte, poi tirateli su con un mestolo forato e metteteli su un vassoio con carta assorbente da cucina. Infine friggete velocemente i tentacoli nello stesso olio. Servite caldi, con del prezzemolo tritato sopra.