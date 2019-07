Un gustoso ed estivo menu per pranzo e cena con i calamari. Ricette davvero semplici, genuine e facili da preparare.

Se non sapete cosa cucinare oggi ma avete voglia di un menu di mare, ecco per voi delle ricette per pranzo e per cena a base di calamari. Un mollusco che incontra il gusto di grandi e piccini.



I calamari sono dei molluschi molto versatili in cucina, perfetti per condire dei primi piatti e ottimi come secondo. Per far rimanere le sue carni morbide, il segreto è evitare le lunghe cotture. Il calamaro infatti risulta pronto dopo 4-5 minuti di cottura e in questo modo si evita l’effetto gommoso. L’alternativa se si va oltre la breve cottura è di farla continuare fino a che non si sfalderanno.

Cosa cucino oggi? Il menu per il pranzo con i calamari

