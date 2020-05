Amici 19 | Valentin Alexandru e Francesca Tocca sono tornati di nuovo insieme: un gesto di lei sembra non lasciare alcun dubbio al pubblico di Maria De Filippi

Durante il corso di Amici 19 tanto ha fatto discutere il flirt tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca. I due si sarebbero avvicinati, secondo i malpensanti, mentre lei era ancora impegnata con suo marito Raimondo Todaro, ma la ballerina ha rassicurato più volte, anche se in fondo non doveva, di essersi avvicinata al ragazzo soltanto dopo essersi separata e non durante la relazione.

I due, dopo un post di lui, sembravano avere interrotto la loro relazione, ma ora pare proprio che siano tornati insieme. Il motivo? La ballerina professionista ha più volte lasciato vari indizi che confermano il loro ritorno di fiamma. Che cosa ha fatto? Valentin ha pubblicato un post, che sembrava essere indirizzato a Maria De Filippi, e la ballerina ha messo il like ad un commento di una fan che supponeva che i due in fondo non si fossero mai lasciati.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru sono tornati insieme dopo Amici 19? Probabilmente, non si sono mai lasciati.

Francesca Tocca: il like sospetto al commento su Valentin Alexandru di Amici 19

Ma scendiamo nel dettaglio, che cosa ha detto la fan in questione su Valentin Alexandru e Francesca Tocca di Amici 19?

Il ballerino ha scritto che ogni cosa che è scritta per essere sua, lo sarà. Una fan gli ha scritto che tutto sarà suo tranne la Tocca e no, Francesca non ha messo il like a questo commento ma a quello successivo, dove una ragazza ha risposto all’utente in questione.

“Lei è già sua da tempo perché sono una nella mente dell’altro” ha scritto la fan. “Ho questa sensazione vedendo le varie cose che pubblicano sui social” ha concluso l’utente ed è a questo commento che Francesca Tocca, che aveva già pubblicato un altro indizio del ritorno di fiamma, ha messo il like.

Francesca Tocca e Valentin sembrerebbero aver ripreso in mano la loro storia d’amore, una delle più discusse di Amici 19 e dell’intero programma, visto che la ballerina usciva da un precedente matrimonio.