Maria De Filippi parla per la prima volta della lite con l’ex allievo di Amici Valentin e svela un retroscena: “voleva un premio per chi perde la sfida”.

Maria De Filippi rompe il silenzio e parla per la prima volta della lite con l’ex allievo di Amici, Valentin. Il ballerino, nel corso dell’ultima puntata del serale di cui è stato protagonista, dopo essersi rifiutato di fare una sfida, è stato invitato dalla conduttrice a lasciare definitivamente la scuola. Oggi, ai microfoni di Vanity Fair, la De Filippi parla di cos’è successo dopo.

Maria De Filippi: “Valentin? Voleva il premio per chi perde la sfida”

L’ultima edizione di Amici, vinta da Gaia Gozzi, è stata animata da diverse discussioni come quella tra Maria De Filippi e Valentin che ha lasciato la scuola senza sostenere la sfida. Cos’è successo dopo tra la conduttrice e il ballerino?

«Si sono parlati con gli autori perché voleva il premio per chi perde la sfida. Non lo ha avuto perché, al di là del fatto che pensasse di vincere, non lo avrebbe comunque ottenuto avendo scelto di autoeliminarsi con l’invito da parte mia a lasciare lo studio: non avendo sostenuto nessuna sfida, non gli spettava», ha detto la conduttrice a Vanity Fair.

Nel corso del serale, la De Filippi ha discusso anche con Alessandra Celentano.

Sul modo di reagire e di discutere, Maria difende il suo modo di essere: “Io in quello sono vera, nel bene e nel male. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera […]”.

Sulla Celentano, poi, aggiunge: “sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.