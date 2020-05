GF Vip | Paolo Ciavarro ha “provocato” Clizia Incorvaia sul suo profilo Instagram, facendo impazzire tutti i loro fan sul web

Paolo Ciavarro è in assoluto una delle rivelazioni della quarta edizione del GF Vip. Nel giro di qualche mese, infatti, il giovane conduttore di Forum ha letteralmente catturato il cuore di milioni di telespettatori che fanno il tifo per lui e per il suo amore per la modella Clizia Incorvaia.

I fan, manco a farlo apposta, sono letteralmente impazziti per una “provocazione” da parte del figlio di Eleonora Giorgi che ha fatto notare un piccolo dettaglio alla sua fidanzata. Che cosa ha notato?

Paolo, che di recente si è lasciato andare ad uno sfogo contro il web, ha pubblicato un suo seflie e ovviamente non poteva mancare un commento dell’ex di Francesco Sarcina che ha notato come sia diventato il re dei selfie. “Come te li spari tu, mai nessuno” ha aggiunto ironica Clizia, ma la risposta di Paolo non è tardata ad arrivare.

“Però, li ricordi bene i miei selfie” ha scritto Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia su Instagram. “Addirittura ancora prima di conoscermi!” ha fatto notare malizioso Paolo, scatenando i fan che sono letteralmente impazziti all’idea che la modella fosse interessata a lui prima ancora di conoscerlo.

GF Vip | Paolo Ciavarro fa un appello ad Eleonora Giorgi: Clizia interviene

Tra una provocazione e l’altra, però, Paolo Ciavarro ha fatto un appello a sua madre Eleonora Giorgi. Che cosa ha chiesto il secondo classificato della quarta edizione del GF Vip? Di dargli una mano con i capelli, visto che a causa della quarantena sono diventati ingestibili.

“Sos capelli, mamma sono nelle tue mani!” ha scritto Paolo ed anche in questo caso la risposta di Clizia Incorvaia, che ieri ha smentito la loro partecipazione a Temptation Island Vip, non è tardata ad arrivare. “Ah, la tua solita fissa per i capelli” ha replicato la modella. “Eleonora, come al solito sarà top, ma tu sono sicura che ti lamenterai lo stesso!” ha aggiunto ironica.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip hanno letteralmente conquistato il cuore del pubblico, che spera che la loro storia d’amore possa proseguire a gonfie vele anche nella vita di tutti i giorni.