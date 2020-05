GF Vip | Adriana Volpe ha ammesso che suo marito, Roberto Parli, ha avuto una botta di gelosia nei confronti della sua amicizia con il bel modello Andrea Denver

Adriana Volpe, per il pubblico del piccolo schermo, è stata una vera e propria rivelazione all’interno della casa del GF Vip.

La conduttrice ha fatto breccia nel cuore di milioni italiani non solo per la sua educazione, ma anche per l’amicizia con Andrea Denver. Amicizia che le ha causato qualche problema con suo marito Roberto Parli, in quanto la conduttrice, recentemente intervistata da Il Giornale, ha rivelato che ha avuto una botta di gelosia causata dalla vicinanza con il bel modello.

“Mio marito ha avuto una botta di gelosia nei confronti del mio rapporto con Andrea” ha ammesso Adriana Volpe dopo il GF Vip, che si è momentaneamente separata da suo marito Roberto Parli. “A volte ha scritto commenti di pancia, non si è reso conto che tutto ciò che dice può avere una risonanza mediatica” ha proseguito la conduttrice. “Mi hanno raccontato che mentre ero nella casa, ha perfino disattivato i commenti sul suo profilo Instagram!” ha raccontato ironica Adriana, chiarendo ancora una volta che tra lei e Andrea Denver non c’è nulla.

GF Vip | Adriana Volpe su Andrea Denver rivela: “E’ stato un buon amico”

Tra una confessione e l’altra, Adriana Volpe ha anche ribadito che nei confronti di Andrea Denver prova soltanto del sincero affetto e nient’altro.

La conduttrice ha anche ammesso di sorridere ancora di fronte ai complimenti che il bel modello le faceva al Grande Fratello Vip. In quanto l’ha definita patrimonio dell’UNESCO.

“Mi viene ancora da ridere se ripenso a quando mi ha definita patrimonio dell’UNESCO” ha ammesso Adriana Volpe su Andrea Denver. “E’ stato un buon amico e gli auguro il meglio che la vita possa dargli, sia a livello professionale sia a livello umano” ha proseguito la conduttrice, che a breve tornerà in tv con un programma tutto suo. “E’ un ragazzo educato e ci tengo a sottolineare che i suoi complimenti sono sempre stati a modo” ha concluso Adriana.

Per la gioia del pubblico del piccolo schermo, come anticipato, Adriana Volpe è pronta a tornare in tv dopo il GF Vip, debuttando su sky.