Domenica In | Patrizia Pellegrino vorrebbe sostituire Mara Venier

Patrizia Pellegrino, attrice, presentatrice e concorrente di reality, diventerà la prossima signora di Domenica In? Le sue dichiarazioni.

Si definisce un leone in gabbia, non punta ai reality e sente di avere ancora tanto da dare. Patrizia Pellegrino, classe 1962, ha parlato di come sta affrontando la quarantena e di cosa sogna una volta finita l’emergenza Coronavirus in una lunga intervista al settimanale Vero.

Ne è emerso che la Pellegrino ha una grande ammirazione per le anchorwoman nostrane e che ama particolarmente Silvia Toffanin ed Eleonora Daniele, che riescono a instaurare un rapporto diretto sia con i propri ospiti in studio sia con il pubblico a casa.

E, anche se ha puntualizzato di non voler sgomitare per soffiare il posto a qualcuno, il suo sogno nel cassetto sarebbe condurre un programma come Domenica In (o forse proprio Domenica In).

Patrizia Pellegrino sogna Domenica In: e Mara?

Zia Mara ha avuto qualche brutta disavventure nell’ultimo periodo di conduzione di Domenica In. I suoi collaboratori tecnici in studio hanno infatti mosso delle rimostranze ufficiali nei confronti della conduttrice, accusandola di rivolgersi in maniera violenta e maleducata ai lavoratori dello studio RAI.

Nonostante questo ha portato a casa il proprio programma fino alla fine, confermandosi una volta ancora come una delle stelle intramontabili della conduzione televisiva a marchio RAI.

Il format di Domenica In, che sembra ormai essere stato cucito addosso alla Venier, si adatterebbe perfettamente anche all’idea che Patrizia Pellegrino avrebbe di se stessa alla conduzione di un programma tutto suo.

“Ho scoperto che mi piace fare le interviste” ha spiegato a Vero. “Domenica In sarebbe uno show perfetto per me”.

Questo non significa che la Pellegrino stia facendo gli scongiuri nella speranza che mamma RAI decida di dare il benservito alla Zia Mara: significa solo che Patrizia Pellegrino si sentirebbe pronta a mettersi in gioco in un programma del genere.

“Non ho mai soffiato il posto a nessuno, aspettando senza sgomitare che arrivi il mio turno” ha dichiarato l’attrice, che si dice perfettamente ottimista in questo senso. “Mi auguro che presto possa arrivare l’occasione giusta, so già che molti ospiti verrebbero a trovarmi in trasmissione proprio perché in questi anni sono riuscita a costruire numerosi legami importanti”.

Dopo aver fatto sapere di avere “legami importanti” in lungo e in largo nel mondo dello spettacolo italiano, la Pellegrino ha anche candidamente ammesso di aver dovuto incassare un rifiuto.

Pare infatti che Milly Carlucci abbia rifiutato la sua auto candidatura a Ballando Con Le Stelle. Il motivo sarebbe il fatto che in passato la Pellegrino abbia seguito lezioni di danza e che, quindi, non sarebbe affatto una “ballerina alle prime armi” come devono essere i concorrenti del vip – talent della Carlucci.

E per quanto riguarda i reality, che stanno dando tanto spazio e visibilità a glorie più o meno nuove della televisione nostrana? Patrizia Pellegrino in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi ma ha spiegato che in questo momento della sua vita professionale non è interessata a partecipare ad un altro reality. “Non aggiungerebbe niente al mio percorso” ha spiegato, aggiungendo anche che sarebbe molto più felice di partecipare a programmi che mettano in mostra più sfaccettature del suo talento, come Tale e Quale Show e, appunto, Ballando Con Le Stelle.

Purtroppo, allo stato attuale delle cose non si sa quando e come potrà ripartire la lavorazione dei programmi citati dalla Pellegrino: l’intera industria televisiva è ferma a causa delle misure di sicurezza che il governo ha imposto alle varie aziende.