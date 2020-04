L’invenzione epocale che ti trasforma in albero dopo la morte

Scopri l’invenzione epocale che sostituisce le classiche tombe funebri: questa capsula ti fa diventare un albero dopo la morte.

Dopola morte piano piano torneremo ad essere un tuttuno con la natura …la cenere tornerà ad essere cenere… questa invenzione epocale racchiude questo concetto e trasforma le persone morte in alberi.

Dalla tua morte nascerà un albero

Abbandona il concetto di bara e sepoltura tradizionale, se sei tra coloro che non disprezzano l’idea che le proprie ceneri vengano sparse sull’oceano probabilmente apprezzerai anchel’idea che dalla tua morte nasca un albero. Questo è l’ambizioso progetto di questa innovazione ecologica. Il suo obiettivo? Ridurre il carbonio e contemporaneamente riposare in pace su un albero.

In definitiva, questa idea potrebbe sostituire le classiche tombe funebri per una sepoltura che al contempo aiuti il nostro pianeta. Con materiali nobili, queste bare-capsule completamente organiche sono biodegradabili e si trasformano in un albero. Questa innovativa invenzione è stta trasmessa dai nostri colleghi della CNN International.

Un’innovazione come nessun’ altra

Hai mai pensato di poter diventare un albero dopo la morte? Questa idea, che sembra provenire da un romanzo di fantascienza, è molto concreta. Questi inventori si sono messi all’opera per inventare delle capsule di sepoltura completamente biodegradabili rispettose della natura. Gli scienziati hanno sviluppato un’idea semplice ma con una tecnica avanzata che rispetta la natura.

Grazie a questa rivoluzionaria invenzione ecologica, alla fine dei tuoi giorni potrai riposare in pace in un albero. Perchè dovresti optare per questa soluzione? perchè le bare tradizionali inquinano, i materiali generalmente utilizzati per fabbricarle sono legno, metalli, imbottiture sintetiche e cemento, nel caso di tombe rinforzate. Questa alternativa ti permetterebbe di aderire ad un progetto di salvaguardia del pianeta per migliorare la vita dei tuoi cari che restano sulla terra. Potresti essere l’albero che si innalza nel giardino della tua casa, al quale legare l’altalea dei tuoi nipotini e all’ombra del quale i tuoi parenti potrebbero venire a pregare per te.

La donna rivoluzionaria alla quale dobbiamo questa invenzione si chiama Jennifer DeBruyen, una scienziata laureata in ingegneria e scienza dei biosistemi. E’stata lei ad aver avuto l’incredibile idea di sviluppare una capsula per le ceneri dei defunti, che consentirà ad un albero di ergersi, ma anche un modo per seppellire gli uomini riducendo la loro impronta di carbonio.

Nonostante il progetto sia principalmente di ordine scientifico, ha anche beneficiato dell’assistenza di due designer, un modo per unire l’utile al dilettevole. Questi designer italiani con i nomi di Raoul Bretzel e Annal Citelli che hanno chiamato questa invenzione “Capsula Mundi”, in altre parole capsula del mondo. Il nome è davvero appropriato poiché si tratta un uovo con un guscio di plastica biodegradabile che si decompone davvero. Una volta sepolto, questo oggetto originale si decompone e i resti della persona deceduta forniscono nutrienti a un albero piantato sopra di esso. Un’invenzione originale quindi, che rivoluziona l’idea della morte dando orgoglio alla natura e che metterà fine al consumismo.

Dietro questa idea rivoluzionaria, Bretzel e Citelli riescono a combinare la morte con la fine dell’eccessiva produzione di carbonio. Il loro obiettivo finale è quello di creare cimiteri pieni di alberi invece che cimiteri pieni di tombe convenzionali. Riducendo gli sprechi e “creandouna nuova vita con la morte” con questa capsula biodegradabile. Questa idea è stata presentata alla fiera italiana del design a Milano qualche anno fa.

Secondo lo scienziato che sta dietro questa invenzione, “si tratta di una grande sfida perchè a nessuno interessa creare qualcosa che avrà un impatto futuro”. Aggiunge: “Abbiamo iniziato a pensare a progetti che potrebbero avere un aspetto ambientale […]. Ci piace pensare alla morte come parte della vita. Per il designer italiano che ha realizzato l’estetica dell’uovo funebre, ha dichiarato che il problema con le sepolture classiche è che sono anaerobiche. E per una buona ragione, i resti delle macerie sono sigillati e sepolti sotto una bara. L’uomo creativo si rammarica del “degrado incompleto”. Una cosa è certa, se si concretizzerà questa innovazione rivoluzionaria, i cimiteri potrebbero cambiare radicalmente.

Questo progetto ancor prima di venire al mondo può dire di beneficiare del supporto legale. Almeno questo è ciò che afferma Kate Kalanick del Green Burial Council, l’ente nordamericano di certificazione ecologica per l’industria della morte, che nota un “aumento dell’interesse pubblico per le sepolture verdi negli ultimi 24 mesi ”Questa organizzazione accoglie con favore la crescita della domanda da parte dei fornitori e una maggiore consapevolezza pubblica di questo tipo di pratica. Un risveglio della coscienza che guida la creazione di invenzioni che rinnovano l’idea della morte come questo insolito uovo su cui dorme un albero, dove un uomo riposa in pace.