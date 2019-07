Sony lancia sul mercato Reon Pocket, la t-shirt con l’aria condizionata. Costerà 100 euro a partire dal 2020, prima vendita a Tokyo.

Quando fa caldo, il primo impulso è quello di cambiarsi spesso maglietta per rinfrescarsi. Poi c’è chi, come Jim Belushi, tende a mettere i propri indumenti in freezer per refrigerarsi ancora di più. Lasciando stare gli insegnamenti più o meno paradossali de “La vita secondo Jim”, è possibile mantenere i propri indumenti sempre freschi grazie alla tecnologia.

Leggi anche –> Abbigliamento in ufficio: tutto quello da evitare in estate

Ci ha pensato la Sony con Reon Pocket, il prototipo del dispositivo che rinfresca i vestiti. Basta inserirlo all’interno di un qualsiasi indumento e, attraverso il controllo del nostro smartphone, potrà rilasciare aria fresca. L’invenzione è stata da poco brevettata mercato, alla modica cifra di mezzo milione di dollari.

Sony: come funziona la t-shirt rinfrescante

Come funziona – Si tratta di un dispositivo indomabile che sfrutta il raffreddamento termoelettrico: basta inserirlo in una maglietta speciale con una piccola tasca alla base del collo e collegarlo allo smartphone da dove puoi regolare la temperatura dell’aria condizionata. L’applicazione è in grado di interfacciarsi con il telefono, dallo smartphone possiamo, infatti, regolare la temperatura: è possibile ridurla fino ad un massimo di 13 gradi, così come in inverno c’è la possibilità di aumentarla. Sino a 8 gradi in più rispetto a quella percepita esternamente.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di gossip e attualità CLICCA QUI

La primissima versione assicura una durata massima di 90 minuti, ma è chiaro che le prossime evoluzioni cercheranno di inserire una batteria più grande e una modalità automatica che ti consentirà semplicemente di selezionare la temperatura giusta e di lasciar fare tutto al dispositivo dentro la maglietta.

Sony, la t-shirt verrà commercializzata tra un anno

Dal punto di vista commerciale, verrà effettuata una vendita all’ingrosso in occasione delle Olimpiadi in programma a Tokyo nel 2020. La promozione inizierà da marzo dello stesso anno. Il prezzo di costo sarà circa 100 euro a maglietta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi rimanere aggiornato sempre dalle nostre notizie SEGUICI QUI