Silvia Toffanin debutta in Rai | “Il mio sogno è essere qui”

Silvia Toffanin debutta in Rai: la compagna di Piersilvio Berlusconi, ospite di Fiorello a Viva Raiplay, realizza un sogno citando Barbara D’Urso.

Silvia Toffanin, televisivamente nata a Mediaset debuttando come letterina a Passaparola e diventando, poi, la conduttrice di Verissimo, ha debuttato in Rai. La compagna di Piersilvio Berlusconi è stata ospite di Fiorello nel programma Viva Raiplay in onda sulla piattaforma Rai Play.

Silvia Toffanin ospite di Fiorello a Viva Raiplay: “il mio sogno è essere qui, non mi ha ancora invitato“

Nella puntata di Viva Raiplay, in onda l’11 dicembre, Fiorello ha ospitato Silvia Toffanin con cui ha dato vita ad una sua personale versione di E Poi C’è Cattelan del suo collega Alessandro Cattelan in onda su Sky: #EPCFCFINT (E Poi C’è Fiorello Che Fa Il Nuovo Toffanin).

Con la sua classe ed eleganza, la Toffanin è stata una spalla perfetta per Fiorello tirando fuori il suo lato ironico e dando vita ad un siparietto che è piaciuto al pubblico del programma digitale della Rai.

Ironico e divertente come sempre, Fiorello ha accolto a braccia aperte le conduttrice di Verissimo.

“Lei è la compagna di PierSilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset: che vaccini ha dovuto fare per entrare in Rai?“, ha detto Fiorello.

Lo showman ha poi citato Barbara D’Urso: “Lei da giovane prima di fare la modella ha fatto la barista e la signora delle pulizie, ha detto pure che suo padre non la faceva uscire di casa con amici maschi. Barbara d’Urso l’ha mai invitata come caso umano? E’ vero che il è il suo sogno nel cassetto essere invitata da Barbara d’Urso?“. “No – ha risposto la Toffanin – il mio sogno è essere qui, non mi ha ancora invitato“.