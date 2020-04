I 4 veri motivi per cui le donne sono attratte dal denaro

“Le donne preferiscono gli uomini con i soldi” questa affermazione considerata valida in tutto il mondo potrebbe non essere del tutto incorretta, ecco il perchè.

Le donne amano i soldi ma non perchè sono nate con l’ossessione per i beni materiali. Nessuno studio ha dimostrato che alla donna piacciano i soldi o i beni materiali più di un uomo. Ma ci sono dei segni che potrebbero indurre a pensare che le donne siano davvero molto interessate ai soldi. In questo articolo articolo ti sveleremo le 4 ragioni principali.

Donne e denaro, cosa sappiamo su questo duo?

L’idea che le donne amano la ricchezza materiale non si limita ad un paese specifico. In tutto il mondo questa idea è irremovibile e forte. Il motivo? esistono delle ragioni specifiche che hanno indotto a trarre questa conclusione:

1. La sicurezza finanziaria è in cima alla lista

L’amore è un sentimento nobile ed è bellissimo amare ed essere ricambiati, tanto che potresti scoprire di essere in grado di scrivere un miliardo di poesie quando sei davvero innamorato. Ma due cuori ed una capanna sono allettanti fino ad un certo punto, dopo un pò il cuore lascia il posto allo stomaco che brontola e solo placare la fame lo fa battere di nuovo. Sapere che l’uomo che ami ha anche una fonte di finanziamento per finanziare tutti questi costosi pasti quotidiani e non solo, è fondamentale. Così come è importante per una donna sapere che l’uomo sia in grado di provvedere ai bisogni della prole. In questo senso possiamo dire che i soldi possono comprare l’amore. La maggior parte delle donne lo sa già, ma questa notizia non fa rumore.

2. Il denaro è un segno di successo

Se metti l’uno accanto all’altro due uomini, uno ricco e l’altro povero davanti a un gruppo di donne, la maggior parte di loro probabilmente qualificherà l’uomo ricco come uomo abile e uomo da sogno. Non importa che si tratti di scienziati, politici o artisti brillanti. Le donne sono orgogliose di avere accanto un uomo che ha i soldi per mettersi in mostra. L’obiettivo della maggior parte delle donne è trovare un uomo con i soldi per sentirsi al sicuro.

3. La maggior parte delle donne vuole essere invidiata

Questo punto segue ll’ultimo. Dopo aver trovato un uomo di successo, la maggior parte delle donne vorrebbe che quest’uomo mostrasse al mondo il suo potere e la sua forza. Per molte donne, non è sufficiente che il loro uomo sia rispettato solo in un campo professionale. Il mondo intero dovrebbe conoscere il suo potere, perché le donne amano essere invidiate e adorano che i loro amici o conoscenti parlino della ricchezza della loro coppia.

4. Se l’amore diminuisce di intensità, il denaro può sempre essere la soluzione

Come spesso dicono alcune donne, una moglie deve essere in grado di beneficiare del suo matrimonio, in caso contrario quale sarebbe il vantaggio di unirsi a qualcuno. Mettiamo il caso che il matrimonio si traduca in un divorzio o che l’amore finisca e una donna finisca col sentirsi come se stesse sprecando il suo tempo, una buona somma di denaro di consolazione potrebbe ricompensarla di tutti i suoi sacrifici. Un buon risarcimento non potrà mai provenire da un uomo povero.

