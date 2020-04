Amici 19 | Nicolai Gorodiskii ha rivelato alcuni forti retroscena sul suo rapporto con Javier Rojas durante il loro percorso al talent show di Maria De Filippi su canale 5

Amici 19 nonostante sia giunto al termine quasi un mese fa, continua ancora a far parlare di sé. Che cosa è successo questa volta? Il ballerino Nicolai Gorodiskii, uno dei concorrenti più discussi questa’edizione del talent di canale 5, ha rivelato che il suo rivale Javier Rojas dopo una discussione con il ballerino Valentin Alexandru avrebbe voluto picchiarlo, ma non solo.

L’ex concorrente di Maria De Filippi ha dichiarato di non capire se in quel periodo Javier fosse spinto o meno dalla produzione del programma ad andargli contro.

“Una volta ricordo che aveva litigato con Valentin e Javier si è messo in mezzo” ha raccontato il ballerino durante un’intervista a Mondo Tv. “Voleva picchiarmi” ha aggiunto. “Poi siamo entrati in casetta, ma non so se era la produzione a metterci contro” ha concluso Nicolai, che nelle scorse settimane si era scagliato contro Alessandra Celentano.

Javier voleva picchiare Nicolai ad Amici 19? Almeno per il momento Rojas non ha ancora commentato tale rivelazione.

Nicolai Gorodiskii fa chiarezza dopo Amici 19: “Io e Javier ci vogliamo bene”

Nicolai Gorodiskii ci ha però tenuto a chiarire che dopo la fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi le cose sono totalmente cambiate tra lui e Javier Rojas, che tra l’altro stanno trascorrendo insieme questi giorni di quarantena.

“Le persone non capiscono che adesso è tutto diverso” ha confidato Nicolai Gorodiskii dopo Amici 19 che forse prenderà parte al nuovo format Amici Speciali. “Le cose sono cambiate, io l’ho perdonato e ci vogliamo bene” ha concluso il ballerino, chiarendo che ora ogni incomprensione con Javier è stata totalmente superata e chiarita.

Nicolai e Javier dopo Amici 19 sono diventati ottimi amici.