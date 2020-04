Aida Nizar, ospite di Live, Non è la D’Urso di Barbara D’Urso, definisce una bufala la notizia del presunto arresto, inventata per screditarla.

Aida Nizar, in collegamento a Live – Non è la D’Urso, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha smentito la notizia del suo presunto arresto definendo il tutto come “una bufala inventata per massacrare la sua immagine”. La spagnola ha così fornito la propria versione dei fatti a Barbara D’Urso che l’aveva voluta come concorrente al Grande Fratello 15.

Aida Nizar smentisce la notizia del presunto arresto: “una bufala”

Aida Nizar, dopo aver smentito la notizia del presunto arresto sui social, ribadisce di non essere mai stata arrestata.

“Sono stato vittima di un massacro televisivo e da tantissimi giornali. Questo è soltanto un’altra bufala su Aida. Sai quante volte ho sofferto il bullismo. Aida è una donna combattente, non confondere il mio atteggiamento solare con l’aggressività. Il mio fidanzato è semplicemente l’amore della mia vita. Siamo felicissimi. Non ci sono gossip, notizie. Chi non mi vuole bene ha inventato una bugia che mi ha ferito. Con questo non si gioca”, spiega la Nizar a Non è la D’Urso.

Aida Nizar non è riuscita a trattenere le lacrime ribadendo di essere stata vittima di una bufala inventata sul suo conto. Poi ha aggiunto: “dicono che sono una provocatrice, ma sono una provocatrice di emozioni vere. Quanto mi vogliono ferire e ammazzare. Perché le notizie su Aida fanno tanto rumore… Di quello che hanno scritto non c’è vero niente, noi facciamo onore all’amore vero”.

“È tutta una bufala”

Aida Nizar smentisce l’arresto e le accuse di violenza dei giornali #noneladurso pic.twitter.com/XlWGTWYiC5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 26, 2020

“Tu sei stata l’unica a darmi questa possibilità. Ho rifiutato tante partecipazioni televisive in Spagna. Io non faccio spettacolo di questa bufala, di questa bugia. Io sono qui con il mio fidanzato ma dal primo giorno. Il mio fidanzato è qui, assolutamente, ma non appartiene a questo mondo”, ha concluso.