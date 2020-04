Storie Italiane | Ivana Spagna durante l’intervista rilasciata a Eleonora Daniele ha ammesso di vivere male questi giorni di quarantena in completa solitudine

Ivana Spagna, seppur in collegamento, come ormai da prassi per tutti i programmi televisivi, è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane.

La cantante ha rivelato di vivere molto male questi giorni di quarantena, in quanto li sta trascorrendo in completa solitudine. Ivana, infatti, non è sposata e non ha figli. Durante il giorno, come affermato in diretta, si ritrova a riflettere, fin troppo, sulla sua vita impedendosi in qualche modo di vivere questi giorni in maniera più serena, mentre la sera, per risolvere il problema, fa uso di alcune pasticche naturali per conciliare il sonno.

“Durante il giorno soffro di attacchi di panico” ha confidato Ivana Spagna a Storie Italiane, che tempo fa rivelò di essere in contatto con alcune entità. “La sera, invece, non ho di questi problemi perché assumo delle pastiglie per dormire” ha concluso di fronte ad una dispiaciuta Eleonora Daniele, che non si aspettava che la sua ospite vivesse così male questi giorni di quarantena forzata.

Eleonora Daniele fa una promessa a Ivana Spagna a Storie Italiane

Eleonora Daniele è rimasta profondamente colpita dalle parole di Ivana Spagna, che sta avvertendo molto la solitudine in questi giorni di quarantena.

Per questo motivo, durante la diretta di Storie Italiane, la conduttrice ha scelto di farle una promessa davanti a tutti i suoi telespettatori. Che cosa le ha detto?

Eleonora, che sta lavorando con il pancione in quanto è in dolce attesa, ha promesso alla cantante di chiamarla più spesso durante il corso della trasmissione. In modo tale da diminuire il senso di solitudine che prova in questi giorni.

Eleonora Daniele ha fatto una promessa ad Ivana Spagna a Storie Italiane, provando a risollevare l’umore della sua ospite. La sua proposta sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore della cantante.