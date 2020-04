Patate in tavola | 5 modi sfiziosi per tagliarle, cucinarle e servirle

Le patate in tavola sono le regine della nostra cucina, vediamo 5 modi intelligenti che di diranno come tagliarle



Alzi la mano chi non ama le patate in tavola. Comunque le cuciniamo, sono il piatto preferito di tutti, dai bambini agli adulti, anche se non è il caso di abusarne nel consumo quotidiano. Oggi però vi suggeriamo almeno 5 modi per come tagliare le patate e cucinarle e portarle in tavola, anche per rendere meno monotona la quotidianità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Patate | 20 ricette facili e gustose con il tubero più…

Provate un po’ a pensarci: fritte, al forno, in umido, come base per gli gnocchi o per le torte, sotto forma di frittelle o di sformati. Sono tantissimi gli utilizzi delle patate nelle nostre ricette. Ma in realtà per ognuna c’è bisogno di un taglio particolare e quindi serve anche un po’ di attenzione, a seconda di quello che vogliamo preparare.

Patate come tagliarle, 5 idee diverse

La materia prima è la stessa, ma cambierà il modo di prepararla E allora partiamo.

PATATE A DADINI

Le patate a dadini, oppure a tocchetti, sono molto tipiche della nostra cucina. Questa infatti è il taglio ideale per il forno o per la padella. Cerchiamo, dopo averle pelate, di fare dei pezzi tutti più o meno della stessa grandezza in modo da ottenere una cottura uniforme. Molti credono infatti che cucinare le patate al forno sia l’esercizio più facile del mondo. E allora perché alle volte risultano molli o troppo bruciate? Se riuscirete ad ottenere un taglio regolare, avrete anche un contorno sublime per accompagnare il pollo arrosto, il polpettone al forno o anche solo una fetta di vitello passata sulla piastra.

PATATE A SPICCHI

In fondo è la maniera più classica per tagliare le patate, anche la più veloce, con o senza buccia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Patate | benefici per il nostro organismo e possibili controindicazioni

Anche in questo caso, se potete, usate patate più o meno delle stesse dimensioni per avere una cottura uniforme. Lasciare o meno la buccia sarà una vostra scelta Poi friggetele o passatele al forno per gustarle con un’ottima salsa barbecue.

PATATE A FIAMMIFERO

Un altro taglio delle patate molto in voga, soprattutto quando le dobbiamo servire ai bambini perché è quello tipico del fast food. Passatele nella friggitrice, anche quella ad aria, e poi servitele con una crema al formaggio, oppure con una gustosa salsa rosa o una crema di formaggio Davvero sublimi.

PATATE A MEZZALUNA

Un taglio più atipico delle patate è quello a mezzaluna Ma è quello più utile quando prepariamo ad esempio delle verdure al forno, come le patate con pomodorini e cipolle.

SULLO STESSO ARGOMENTO Patate ripiene al forno | Veloci e ricche di gusto

Oppure quando cuciniamo le tielle e per accompagnare piatto a base di pesce, sempre al forno. Basterà una mezz’oretta per averle saporite e croccanti.

PATATE A RONDELLE

Chiudiamo la carrellata con le patate a rondelle che si prestano davvero a tantissime ricette sfiziose. Provatele insieme alla salsiccia o ai wurstel. Ma sono perfette anche per le nuove friggitrici ad aria che stanno andando tanto di moda.