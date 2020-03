Le patate vengono utilizzate in cucina per la preparazione di diversi piatti, è importante conoscere i benefici e le possibili controindicazioni. Scopriamo

Le patate sono tuberi, di una pianta perenne, che appartengono alla famiglia delle Solanacee, si prestano a qualsiasi preparazione e sono molto energetiche e diuretiche.

Sono originarie delle Ande, sono ricche di amidi ma anche di sali minerali e vitamine e non solo, contrastano l’ipertensione e favoriscono le funzioni intestinali.

Le patate non sono tutte uguali, possono essere di diversa varietà, a pasta gialla, a pasta bianca, dalla buccia rossa e dalla polpa viola, scopriamo tutti i benefici di questo semplice ma prezioso tubero.

Patate: proprietà e benefici

Le patate sono tuberi, molto consumati in cucina, sono versatili e adatti per la preparazione di diversi piatti, dagli antipasti fino ai dolci.

Ma c’è sempre una domanda che incuriosisce tutti noi: le patate fanno bene o fanno male?

E’ preferibile, no mangiare quantità eccessiva, in quanto apportano molti zuccheri, quindi potrebbe essere controproducente per la nostra salute.

Ecco cosa contengono le patate:

acqua 79%

proteine 2%

amido 15%

zuccheri 0,8%

fibre 2,2%

amminoacidi

vitamine

sali minerali

Da come si può notare, le patate sono costituite per la maggior parte da acqua e da amido, che rappresenta circa il 15%.

Circa 100 grammi di prodotto, apportano circa 77 calorie, hanno un indice glicemico alto, quindi sconsigliato alle persone diabetiche e anche alle persone che sono intolleranti al glucosio. Infatti devono essere consumate con moderazione e non associate a pane e pasta.

Tra i sali minerali in esse contenute, svolgono un ruolo importantissimo:

potassio : che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, abbassa la pressione arteriosa e regola il ritmo dei battiti cardiaci;

: che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, abbassa la pressione arteriosa e regola il ritmo dei battiti cardiaci; magnesio : molto utile in caso di dolori muscolari, insonnia, depressione e dona sollievo durante i giorni delle mestruazioni, perchè rilassa la muscolatura e regola la contrattilità muscolare;

: molto utile in caso di dolori muscolari, insonnia, depressione e dona sollievo durante i giorni delle mestruazioni, perchè rilassa la muscolatura e regola la contrattilità muscolare; vitamina C: svolge un azione antiossidante, che va a stimolare le difese immunitarie, e favorisce l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti;

svolge un azione antiossidante, che va a stimolare le difese immunitarie, e favorisce l’assorbimento del ferro contenuto negli alimenti; vitamina B6: protegge le funzioni del sistema nervoso centrale, quindi previene la depressione, l’irritabilità e l’insonnia.

Varietà

Le patate si trovano tutto l’anno e possono essere conservate a lungo, nel mondo esistono circa 2000 varietà diverse, ma le più conosciute sono:

pasta bianca : sono caratterizzate da una polpa molto chiara e di consistenza farinosa. Durante la cottura possono sfaldarsi, quindi poco adatte per la preparazione di contorni. Sono consigliate per le preparazioni in cui vengono schiacciate come purè, gnocchi;

: sono caratterizzate da una polpa molto chiara e di consistenza farinosa. Durante la cottura possono sfaldarsi, quindi poco adatte per la preparazione di contorni. Sono consigliate per le preparazioni in cui vengono schiacciate come purè, gnocchi; patate con la buccia rossa : si presentano con la polpa chiara, questa dipende da particolari sostanze nutritive, perfette se vengono consumate con la buccia;

: si presentano con la polpa chiara, questa dipende da particolari sostanze nutritive, perfette se vengono consumate con la buccia; pasta gialla : il colore intenso è dovuto dai caroteni, hanno la polpa compatta e non si sfaldano in cottura, perfette per la preparazione di contorni;

: il colore intenso è dovuto dai caroteni, hanno la polpa compatta e non si sfaldano in cottura, perfette per la preparazione di contorni; patate viola: sia la polpa che la buccia sono di questo colore grazie all’elevato contenuto in antiossidanti;

sia la polpa che la buccia sono di questo colore grazie all’elevato contenuto in antiossidanti; patate novelle: sono le patate che vengono raccolte prima di arrivare a completa maturazione, sono di piccole dimensioni e la buccia sottile, si cucinano intere.

Benefici per il nostro organismo

Le patate apportano tantissimi benefici per il nostro organismo, ecco quali:

sono ricostituenti e molto nutrienti : perfetti in caso di stress, stanchezza;

: perfetti in caso di stress, stanchezza; regola la pressione arteriosa : grazie al potassio contenuto nelle patate;

: grazie al potassio contenuto nelle patate; diuretiche e depurative : grazie alla presenza di potassio, magnesio e acqua, rende le patate capaci di contrastare la ritenzione idrica e anche la formazione dei calcoli renali;

: grazie alla presenza di potassio, magnesio e acqua, rende le patate capaci di contrastare la ritenzione idrica e anche la formazione dei calcoli renali; utili per il sistema nervoso : grazie alla presenza di vitamina B6, facilita la trasmissione degli impulsi nervosi, prevenendo gli sbalzi d’umore e depressione;

: grazie alla presenza di vitamina B6, facilita la trasmissione degli impulsi nervosi, prevenendo gli sbalzi d’umore e depressione; prevenzione antitumorale : l’acido clorogenico è una sostanza antiossidante ad azione antitumorale che si trova nella buccia delle patte, infatti queste andrebbero consumate con la buccia, ma solo quelle di agricoltura biologica;

: l’acido clorogenico è una sostanza antiossidante ad azione antitumorale che si trova nella buccia delle patte, infatti queste andrebbero consumate con la buccia, ma solo quelle di agricoltura biologica; utili in caso di diarrea: le patate svolgono un ruolo importante a riguardo, in quanto vanno a ricompattare le feci;

conciliano il sonno : se consumate a cena le patate, farete sonni tranquilli, grazie alla presenza di carboidrati complessi, che non appesantiscono la digestione. Il potassio invece aiuta a rilassare i muscoli;

: se consumate a cena le patate, farete sonni tranquilli, grazie alla presenza di carboidrati complessi, che non appesantiscono la digestione. Il potassio invece aiuta a rilassare i muscoli; azione lenitiva per lo stomaco: le patate sono molto digeribili e contrastano l’acidità di stomaco, perfette in caso di acidità o di gastrite.

Come utilizzarle

Le patate possono essere consumate in diversi modi in cucina e per la preparazione di diverse pietanze, ecco quali:

antipasti

primi piatti

secondi

contorni

dolci

Questi tuberi, si possono cucinare in diversi modi:

a vapore : si consiglia di tagliare le patate a cubetti e metterle nella vaporiera per circa 10 minuti;

: si consiglia di tagliare le patate a cubetti e metterle nella vaporiera per circa 10 minuti; al forno : si possono tenere per 15/20 minuti ad una temperatura di circa 180°C;

: si possono tenere per 15/20 minuti ad una temperatura di circa 180°C; fritte: sia nella friggitrice che nella padella.

Le patate, in cucina sono molto versatili e possono essere mangiate da sole o per la preparazione di tortini, purè e pastiere salate. Anche la preparazione di zuppe, vellutate , che possono rendere più densa la consistenza del piatto.

Controindicazioni

Le patate si possono consumare senza alcun problema, ma le uniche raccomandazioni sono:

non eccedere nelle quantità: perchè potrebbe causare debolezza, svenimento, cefalea, crampi muscolari;

perchè potrebbe causare debolezza, svenimento, cefalea, crampi muscolari; non consumare patate germogliate : perchè contengono la solanina che è una sostanza tossica;

: perchè contengono la solanina che è una sostanza tossica; limitare il consumo nei soggetti diabetici .

. prestare attenzione ad eventuali allergia alle solanaceae.

Chiedete sempre il parere medico se avete qualsiasi dubbio.

Come conservarle

E’importante conservare le patate in modo corretto, così da preservarne la qualità, inoltre rispetto ad altre verdure, e ortaggi, ha il vantaggio di essere conservata a lungo.

Le patate dopo l’acquisto, vanno conservate in questo modo:

patate acquistate nel sacchetto di rete: si possono lasciare cosi, basta che siano bene areate;

patate in cassetta: vanno tolte e messe in un sacchetto di carta, in cui deve circolare l’aria;

in cui deve circolare l’aria; tutte le patate, vanno conservate in luogo buio e fresco , e non umido;

, e non umido; la temperatura di conservazione ottimale per le patate deve restare tra i 4°e i 12°C. Se la temperatura inizia a salire le patate possono germogliare;

di conservazione ottimale per le patate deve restare Se la temperatura inizia a salire le patate possono germogliare; controllare le patate: in modo da eliminare quelle che stanno andando a male, prima che danneggiano le altre.

L’unico problema è la stagione estiva, nella quale la temperatura è più alta, quindi è consigliabile, mettere le patate in frigo, nello scomparto più basso.

Ma perchè il frigorifero non è il posto perfetto per conservare le patate? In frigo si possono conservare, ma solo nel cassetto più basso, perchè la temperatura non è più bassa di 6°C.

Se volete garantire una buona qualità delle patate durante il periodo di conservazione, seguite i nostri consigli.