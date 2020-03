Patate al forno, patate speziate, patate lesse, sformato di patate, patate abbinate a molteplici verdure e poi saltate in padella, patate in insalata, purè di patate, possiamo davvero sbizzarrirci con questo tubero dalle infinite preparazioni. Oggi vi regaliamo ben 20 ricette da non perdere con le patate! Queste preparazioni potranno senz’altro aiutarvi a salvare qualche pasto non ancora programmato e senza dubbio a mettere d’accordo i palati di tutti!

Siete pronte per affrontare un’altra settimana all’insegna della cucina e di ricette davvero sfiziose e originali? Potete reperire brillanti consigli dal nostro ultimo menù settimanale del mese di marzo e scoprire tutto ciò che si può fare grazie alla versatilità di un alimento come la patata. Patate, 20 ricette prelibate, rapide e sfiziose con la patata.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Leggi anche >>>

20 ricette facili e gustose con il tubero più versatile di sempre

Le patate lasciano davvero libero spazio alla fantasia, con le patate è possibile cucinare le più svariate preparazioni anche molto semplici e al contempo sempre gustose. Possiamo preparare le patate in tantissimi modi anche solo nel cambiare semplicemente le modalità di cottura, si possono ottenere dei piatti nuovi e sfiziosi.

Non possiamo certamente dimenticare la croccantezza delle patate al forno della domenica, la prelibatezza di un purè arricchito con il parmigiano, le classiche patate fritte in padella, ma anche moltissime preparazioni che danno vita a minestroni e zuppe rimembrando il classicone pasta e patate.

Includeremo nelle ricette che state per leggere anche un altro tipo di patata che la patata dolce anche chiamata patata americana.

Oggi vi proponiamo addirittura 20 ricette facilissime da fare con le patate! Prima di iniziare vivo gli amo regalare un trucchetto per cucinare le patate al forno in un modo davvero impeccabile cliccate qui per scoprirne di più >>> Patate al forno impeccabili | Ecco cosa devi aggiungere all’acqua

1 – Patate ripiene al forno

Le patate ripiene sono un must della cucina italiana anche se in Grecia, la cosiddetta patata greca, è davvero famosissima e deliziosa in tutta la sua ricchezza di sapori. La ricetta greca infatti prevede una salsa di yogurt greco speziata per di più con aglio. Oggi Vi proponiamo una versione che prevede anche una salsa arrosto di verdure (clicca qui per la ricetta)

2 – Torta salata hummus, patate e radicchio

Questa torta salata è piatto unico gustoso e nutriente da portare con sé al lavoro. Si prepara in men che non si dica e, per questa ricetta useremo una base di hummus e patate. Vediamo tutti gli ingredienti necessari e la preparazione. (clicca qui per la ricetta)

3 – Spiedini di patate al formaggio

La ricetta degli spiedini di patate al formaggio è semplice e anche veloce da realizzare e pochi ingredienti semplici. Un piatto da usare per un antipasto sfiziosi e veloce. (clicca qui per la ricetta)

4 – Rotolo di patate

Rotolo di patate è una buona preparazione ottima anche come piatto unico servito con una insalata mista vicino. È ideale anche se stiamo pensando di preparare un antipasto per una festa, o una ricorrenza in generale. (clicca qui per la ricetta)

5 – Crepes di patata dolce

La preparazione delle crepes, prevede alla base degli ingredienti molti semplici: uova, latte, farina e zucchero e normalmente farcita con tanti ripieni a scelta, dolci o salati. Il risultato finale è una crepe arrotolata e bella piena di marmellata, frutta, panna, cioccolato oppure, nella variante salata, ripiena di prosciutto, formaggio, verdure. (clicca qui per la ricetta)

6 – Gnocco senza glutine grano saraceno e patata dolce

Una alternativa senza glutine è ricca di gusto, e il grano saraceno e naturalmente privo di glutine e la patata dolce gli conferisce una dolcezza unica, che aspettate’ Provateli! (clicca qui per la ricetta)

7 – Patate al forno

Piatto che fa parte della tradizione, patate al forno con pollo, ma oggi nella nostra ricetta ci sarà un trucchetto per rendere le patate super croccanti. (clicca qui per la ricetta)

8 – Zucca ripiena di funghi e patate dolci

Sembra una preparazione complicata in realtà è molto facile poiché la zucca va messa nel forno per intero, nel momento in cui sarà cotta sarà possibile farcirla al suo interno, ma scoprite di più grazie alla ricetta. (clicca qui per la ricetta)

9 – Fish and chips senza glutine

Il Fish and chips è un piatto che appena usciti dall’Italia è possibile trovare soprattutto in strada come cibo Take Away, ognuno ha il suo e le varianti sono tante noi vene presentiamo una priva di glutine. (clicca qui per la ricetta)

10 – Gateau di patate cremoso senza uova, burro e latte

Il Gateau di patate è una soffice torta rustica, al suo interno è sicuramente farcita con prosciutto, questi gli ingredienti principali, impreziosita anche da formaggi a scelta ma oggi vi presentiamo una ricetta light senza uova burro e latte. (clicca qui per la ricetta)