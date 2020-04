Lucas Peracchi sta male? L’ex tronista si mostra con la mascherina dell’aerosol e insieme alla fidanzata Mercedesz Henger fa chiarezza: “solo allergia”.

Lucas Peracchi sta male? I fans si sono immediatamente preoccupati per la salute del personal trainer che, nelle scorse ore, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui aveva la mascherina dell’aerosol. A chiarire, però, le condizioni di Lucas è stata la fidanzata Mercedesz Henger che, per evitare inutili fraintendimenti, ha fatto sapere che il tutto è dovuto all’allergia al polline di cui soffre Lucas.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eva Henger, sfogo vs Lucas Peracchi: “non sento più Mercedesz”

Lucas Peracchi con la mascherina sui social, la fidanzata Mercedesz Henger: “è allergia al polline”

Solo un’allergia al polline per Lucas Peracchi che, come milioni di persone, sta facendo i conti con le allergie primaverili. Per aiutare la propria respirazione, l’ex tronista di Uomini e Donne si è concesso una seduta di aerosol mostrandosi con la mascherina sui social. A mettere subito in chiaro le cose è stata la fidanzata Mercedesz con cui sta trascorrendo la quarantena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Eva Henger preoccupata per sua figlia Mercedesz: “Non posso nasconderlo”

“Ragazzi anche in questa condizione non si molla. Non respiro da due giorni”, ha detto Lucas. “Dai che fai sembrare che hai il virus! Sono le allergie”, ha aggiunto Mercedesz che era seduta sul divano alle sue spalle. Anche lo stesso Lucas, poi, ha spiegato che l’allergia al polline lo sta mettendo ko.

Nonostante tutto, però, Lucas sta continuando a lavorare come personal trainer a distanza e la stessa Mercedesz, nonostante la quarantena, continua ad allenarsi condividendo i video dei suoi esercizi sui social.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mercedesz Hanger riabbraccia sua sorella a Domenica Live: la reazione di Eva

La coppia ha così chiarito tutto rispondendo ai fans che si erano mostrati particolarmente preoccupati.

Tra Lucas e Mercedesz, dunque, procede tutto a gonfie vele. I due sono sempre più uniti e innamorati e, in queste settimane, condividono le loro giornate sui social mostrando di essere una coppia davvero affiata.