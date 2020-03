Eva Henger preoccupata per sua figlia Mercedesz: “Non posso nasconderlo”

Eva Henger non ha nascosto di essere molto preoccupata per sua figlia Mercedesz a causa del Coronavirus

Eva Henger, recentemente intervistata dal settimanale Nuovo, ha ammesso con estrema schiettezza di essere preoccupata per sua figlia a causa del Coronavirus. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha paura che sua figlia Mercedesz Henger possa ammalarsi, anche se più volte l’ha tranquillizzata in quanto sta prendendo tutte le precauzioni del caso.

“Non ho nessuna intenzione, a differenza di molte persone, di nascondermi dietro a un dito” ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso. “Ma sono molto preoccupata! Anche se lei continua a dirmi che ha comprato le mascherine e che sta uscendo poco e niente, ma io ho paura ugualmente. Non posso nasconderlo” ha concluso.

Come molte mamme, Eva Henger è preoccupata per sua figlia Mercedesz.

Eva Henger tende la mano a Mercedesz e Lucas Peracchi ma ribadisce: “Non sono disposta”

Eva Henger, che qualche tempo fa aveva lanciato un appello a sua figlia in diretta da Pomeriggio 5, oltre a parlare delle sue preoccupazioni in merito al Coronavirus, si è anche lasciata andare in merito al suo, non proprio sereno, rapporto con Mercedesz e Lucas Peracchi.

“Spero che tra loro le cose possano continuare ad andare bene per sempre” ha spiegato l’opinionista di Barbara d’Urso. “Mi hanno chiesto di ritirare quello che ho detto negli scorsi mesi, ma mi dispiace” ha proseguito Eva. “Ma non sono disposta a farlo, non posso” ha concluso.

Nonostante la mamma di Mercedesz Henger, tra l’altro ha riabbracciato sua sorella negli studi di Domenica Live, sia pronta a tendere la sua mano verso la coppia, non ha ha nessuna intenzione di ritirare tutto ciò che ha detto. A Lucas Peracchi e consorte andrà bene lo stesso?

Prima divise per incomprensioni e ora per il Coronavirus, riusciranno Eva e Mercedesz Henger a riabbracciarsi?