Dieta brucia grassi | i 6 cibi più efficaci

La dieta brucia grassi funziona se portiamo a tavola gli alimenti giusti. Abbiamo trovato i 6 cibi più efficaci per ottenere grandi risultati

Abbiamo sentito parlare spesso della dieta brucia grassi, quella a base di alimenti che accelerano in maniera naturale il metabolismo. Oggi vi proponiamo i 6 cibi più efficaci per bruciare più calorie e quindi mantenerci sempre in salute.

Avere o meno i rotolini sui fianchi, quei fastidiosi inestetismi che diventano il nostro incubo, dipende anche dal metabolismo basale. In pratica è l’energia, misurata in calorie, che serve all’organismo per portare avanti le attività quotidiane. Un rapporto che deve essere giusto e non esagerato e per questo anche il metabolismo basale deve essere regolato. Più è accelerato. Maggiore è la possibilità di bruciare i grassi e incamerare solo le calorie vitali.

SULLO STESSO ARGOMENTO : Alimentazione sana | 6 regole per vivere bene

Sicuramente in questo aiuta l’attività fisica quotidiana, ma anche al tavola ha un ruolo fondamentale. Dobbiamo puntare su cibi brucia grassi, quelli che accelerano il metabolismo e quindi lo costringono a produrre calore per dividere gli alimenti assumendo le proprietà nutritive. In particolare si tratta di cibi proteici, come alcuni tipi di verdure, di frutta ma anche di spezie. Abbiamo selezionato i 6 cibi più efficaci, tutti di comune utilizzo a tavola.

Cibi bruciagrassi : le verdure più efficaci

1.Broccoli

Ogni 100 grammi di prodotto pulito, solo 34 calorie e moltissimi vantaggi. I broccoli sono ricchi di

vitamina A e vitamina C che hanno un forte potere antiossidante, ma anche di fibre e di calcio. Ci fanno sentire sazi senza appesantirci e per essere digeriti costringono a consumare più calorie di quelle che danno.

2.Cavolo

Vale più o meno lo stesso discorso dei broccoli. Qui addirittura le calorie sono solo 20 ogni 100 grammi di prodotto. Il cavolo abbonda di acido folico, vitamine essenziali come la C e la K, così come di fibre. Per questo aumenta l’azione del metabolismo in maniera sana e naturale, diminuendo l’assorbimento di grassi e di zuccheri.

3.Sedano

Solo 16 calorie per 100 grammi di prodotto, grande abbondanza di acqua e di vitamine (come la C, la B, la E e la K). E poi tanti sali minerali, dal fosforo al magnesio passando per il potassio. Il sedano ha naturali proprietà diuretiche e drenanti che favoriscono la perdita dei gas intestinali . Il risultato? Una pancia più piatta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alimentazione sana |I benefici del cavolo per la salute

Frutta e spezie perfette come cibi brucia grassi

4. Pompelmo

Il pompelmo è amico dello stomaco e del fegato. Contiene molte fibre, flavonoidi e vitamine mentre è povero di zuccheri. Per questo aiuta a ridurre i livelli di glicemia e di colesterolo nel sangue, trasformando i grassi in energia, evitando di accumularli.

5. Curry

Il vantaggio del curry, al di là del suo sapore intenso e deciso, è quello di essere un mix composto da più spezie, ognuna delle quali ha caratteristiche positive. Per questo risulta perfetto come brucia grassi. Inoltre ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, favorisce la digestione e difende l’apparato cardiocircolatorio tenendo anche sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue.

6.Peperoncino

Sappiamo da tempo che il peperoncino è amico del nostro cuore, ma non solo. Rappresenta anche una fonte perfetta di vitamine e minerali. E la capsaicina, quella che gli dà il caratteristico sapore,

riduce il senso di fame e attivando più in fretta la termogenesi.

SULLO STESO ARGOMENTO: Spesa consapevole: per un alimentazione sana ed equilibrata