Coronavirus, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, si scusa con l’Italia: “Vi chiedo scusa, siamo con voi”, video.

L’Europa fa un passo indietro e chiede scusa all’Italia. a farlo direttamente è stata Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea in una lunga lettera pubblicata sulle pagine de La Repubblica in cui l’Europa mostra sostegno all’Italia per l’emergenza sanitaria ed economica che sta affrontando.

Coronavirus, le scuse di Ursula von der Leyen all’Italia: “siamo con voi. Siete la più grande fonte d’ispirazione per tutti noi”

Come ha spiegato il Presidente del Consiglio nell’ultima conferenza stampa da Palazzo Chigi, l’Italia sta affrontando il momento più duro della sua storia dal secondo dopoguerra. Gli italiani sono messi a dura prova non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico.

Nonostante le misure d’urgenza decise dal Governo e che possono essere richieste sul sito dell’Inps, la situazione è ancora in bilico.

Mentre l’Italia si prepara a trascorrere Pasqua e Pasquetta a casa, l’Europa fa un passo indietro e chiede ufficialmente scusa all’Italia.

“Il Paese colpito più duramente, l’Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti. Migliaia di italiani – personale medico e volontari – hanno risposto alla chiamata del governo e sono accorsi ad aiutare le regioni più colpite. Le industrie della moda ora confezionano mascherine protettive, i produttori di amaro imbottigliano disinfettante per mani. La musica dai balconi ha riempito le strade deserte – scaldando i cuori di milioni di persone”, scrive Ursula von der Leyen nella lettera pubblicata da La Repubblica.

“Quello passato – scrive ancora – è stato un comportamento dannoso che poteva essere evitato, ma ora l’Europa ha cambiato passo”.

Ursula von der Leyen, poi, spiega che, nell’ultimo mese, la Commissione europea “non ha lasciato nulla di intentato per aiutare l’Italia e continuerà a fare ancora di più”, ha concluso.