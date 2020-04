Intervista Conte Accordi&Disaccordi

Conferma delle misure restrittive al finire della Conferenza Stampa di ieri 1 Aprile fino al 13 di Aprile, fino a Pasquetta inclusa. Perché fino a Pasquetta? Ci saranno delle novità postume? Inizia così l’intervista di ieri sera a Giuseppe Conte in diretta su Accordi&Disaccordi.

Un’intervista chiara, con un finale toccante, che delinea in maniera esaustiva tutti i passaggi cruciali che stanno adottando per fronteggiare al meglio l’emergenza attuale Coronavirus.

L’intervista del 1 Aprile a Giuseppe Conte in onda su Accordi&Disaccordi

Il regime attuale di prescrizioni continua, dobbiamo continuare a rispettare le regole, siamo in una fase molto delicata, c’è qualche timido segnale positivo di contenimento della curva epidemica ma insiste: non dobbiamo abbassare la guardia! Altrimenti, tutti gli sforzi fatti fin qui rimarrebbero vani.

È cosi che parte un’intervista limpida, ricca di professionalità e spiegazioni utili per gli italiani da parte di Giuseppe Conte.

La proroga fino al 13 di Aprile è data dalla decisione di valutare di volta in volta quando sarà possibile allentare le misure, questa mossa esige senza dubbio una certa gradualità.

Confidiamo di poter entrare quanto prima in una nuova fase dell’emergenza, quella in cui potremmo convivere con un virus che riusciamo a mantenere sotto controllo. E ci auguriamo che questo avvenga presto.

Gli viene chiesto successivamente se è vero che, se le cose andassero davvero bene, si potrebbe ripartire da lunedì 4 maggio, Conte risolve in questo modo l’interrogativo

È un’ipotesi non accreditata, che non ha fondamento, in questo momento è troppo presto, vi basta pensare che i nostri scienziati ogni giorno aggiornano i dati, quindi da qui al 13 di aprile avremo tante rielaborazioni, le valuteremo insieme e ci assumeremo la responsabilità.

Quello che gli italiani devono sapere è che queste prescrizioni sono da considerarsi estremamente necessarie. Nel momento in cui vedremo qualche possibilità di allentare questa morsa che riguarda tutto il sistema sociale saremo i primi a volerlo fare.

Un aspetto poi di cui si è parlato molto nelle ultime ore: si può passeggiare o no con i bambini? | L’intervista continua e tocca altri punti

Dalla circolare emanata dal Viminale, dal Ministero degli interni il Presidente risponde così

Rimangono gli spostamenti specifici solo per le ragioni già individuate. Non è stata istituita l’ora del passeggio con i bambini. Se c’è un genitore che vuole portar per mano il piccolo che ovviamente non ha la possibilità di muoversi per caboto suo, questo con massima prudenza può essere consentito ma sempre nelle vicinanze, sempre a condizione che lo spostamento in sé del genitore sia giustificato.

Dal 20, 21 di febbraio si sta facendo tutto il possibile, nel mentre, si poteva fare realmente qualcosa in più? Giuseppe Conte dice la sua

Fino adesso abbiamo seguito una certa linearità, io non ritengo di essere infallibile. Tornando indietro rifarei tutto insieme al Ministro Speranza. Il punto fondamentale è stato dare priorità alla tutela della salute dei cittadini.

La commozione a chiusura dell’intervista mentre, con difficoltà, il Presidente parla dei tragici decessi tocca e ha toccato senz’altro tutti noi e, forse qualcuno si è commosso con lui…