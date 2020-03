Coronavirus | Donna incinta muore in Spagna durante il parto

Coronavirus, tragedia in Spagna dove una 37enne, positiva al Covid 19 e incinta, è morta durante il parto: deceduto anche il neonato.

Tragedia in Spagna dove una donna 37enne, incinta e positiva al coronavirus, è morta durante il parto. Con lei deceduto anche il neonato. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El Pais. La tragedia è avvenuta all’ Hospital Materno Infantil Teresa Herrera di La Coruña.

Coronavirus, 37enne positiva muore durante il parto: deceduto anche il neonato

Un vero e proprio dramma si è verificato in Spagna dove il numero dei contagi da coronavirus continua a salire così come in Italia anche se aumenta il numero dei guariti tra cui ci sono anche Nicola Zingaretti che lo ha annunciato su Facebook e il conduttore Piero Chiambretti che ha rilasciato le sue prima dichiarazioni.

Sabato sera, la 37enne, al terzo trimestre di gravidanza, si è recata in ospedale accusando una febbre alta e diarrea. Le sue condizioni sarebbero apparse subito molto gravi al punto da spingere i sanitari a procedere con un cesareo d’urgenza.

La donna, nel frattempo, sarebbe stata sottoposta anche a tampone che avrebbe dato esito positivo. Durante il cesareo d’urgenza, la donna che pare avesse delle patologie pregresse, non è riuscita a sopravvivere. Con lei è nato morto anche il neonato.

Anche il marito della donna è stato sottoposto a tampone che, però, ha dato esito negativo. La pandemia da coronavirus, dunque, continua. Nel mondo, attualmente, ci sono oltre 782.671 contagi. 164.605 sono le persone guarite mentre i deceduti sono 37.587.

La Spagna, in particolare, continua ad essere uno dei Paesi europei più colpiti dal Covid 19 come l’Italia. Il Paese iberico, attualmente, conta 6.737 su quasi 80mila contagiati mentre il numero dei guariti è di 14.709.

Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, ci sono 101.739 contagiati di cui 75.528 attualmente positivi. 11.591 sono i deceduti mentre i guariti sono 14.620.