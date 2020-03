Ora, data l’appurata notizia della positività di Zingaretti al Coronavirus si cercano di ricostruire tutti i suoi spostamenti avvenuti nelle ultime settimane per individuare i possibili contagi.

Sappiamo che Nicola Zingaretti è risultato positivo al test Coronavirus, poche ore fa ha rassicurato tutti i fruitori dei social network con un post video dicendo che d’ora in avanti adotterà tutte le procedure del caso. Ora però sorge spontanea una nuova indagine: dove è stato il presidente della Regione Lazio nelle ultime settimane? Avrà contagiato qualcuno? In atto la ricostruzione degli ultimi movimenti.

Entra in gioco il periodo di incubazione del COVID-19

In realtà il periodo di incubazione è di 5,2 giorni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato un massimo di 14 giorni di quarantena per le popolazioni. Fatto è che i numeri possono essere soggetti a variazioni dipendentemente dagli studi, ragion per cui abbiamo la possibilità di credere a delle eccezioni come quella della provincia di Hubei il 22 di Febbraio.

Infatti, un settant’enne aveva paventato i sintomi il 19 di febbraio dopo aver incontrato la sorella il 25 di Gennaio. Dopo poco si capì che era stata proprio la sorella a contagiarlo. È chiaro che, tutti i contagiati, debbano verificare a ritroso tutti i loro contatti riportando alla mente i contatti umani avvenuti fino al momento dell’apparizione dei sintomi del Coronavirus.

È il momento di ricostruire tutti gli incontri di Zingaretti dell’ultimo periodo data la sua positività al Coronavirus

Gli spostamenti del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sono stati davvero moltissimi nelle ultime settimane fino a che, oggi, non ci ha informati di aver contratto il virus. Si inizia ricordando un aperitivo con il PD nella città zona rossa di Milano, segue un incontro all’Ospedale Gemelli di Roma e le tantissime visite all’Istituto Spallanzani.

Per non parlare di tutti i giornalisti che lo seguono giorno dopo giorno e di tutte le persone che lo vivono a strettissimo contatto come ad esempio il premier Giuseppe Conte. Gli appuntamenti sono stati parecchi, la ricerca diviene più ampia e ripercorrere tutti gli impegni di Zingaretti nelle ultime settimane non è impresa facile.

La presenza di Nicola Zingaretti è di fatto avvenuta in innumerevoli luoghi italiani. La ricostruzione richiederà senza dubbio un impegno non indifferente.