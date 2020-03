Coronavirus | mascherina e occhiali | come non farli appannare

Indossare la mascherina con gli occhiali da vista può diventare un problema. I consigli per non far appannare gli occhiali.

Indossare la mascherina è diventata ormai un’abitudine consolidata per tutti noi che la viviamo come una protezione indispensabile dal Coronavirus, da portare sempre con se per uscire a svolgere le attività necessarie come la spesa settimanale o per recarci in farmacia. Il personale sanitario poi, deve utilizzarla ogni giorno per ore ed ore e per coloro indossano gli occhiali, accade spesso il fastidioso fenomeno dell’appannamento delle lenti.

Ecco alcuni consigli che vengono direttamente da dipartimento di polizia di Tokio per evitare questo inconveniente molto debilitante.

Mascherina e occhiali | i consigli del dipartimento di polizia di Tokio per non farli appannare

Indossare la mascherina con gli occhiali da vista può diventare davvero fastidioso visto che il respiro tende ad appannare le lenti creando dei momenti di visuale davvero limitata. Esistono però dei consigli che provengono direttamente dal Tokio Metropolitan Police Department sul cui sito sono illustrati dei modi semplici per evitare questo fastidioso inconveniente.

L’appannamento dunque può essere evitato in due modi, il primo piegando il quarto superiore della mascherina senza scoprire ovviamente la parte finale del naso che deve essere protetta. In questo modo il respiro fluirà libero senza arrivare ad appannare le lenti degli occhiali.

Il secondo consiglio è quello di ripiegare ed inserire un fazzoletto di carta sulla parte superiore della mascherina. Il fazzoletto posizionato in questo modo, proteggerà gli occhiali dall’appannamento. Dei consigli senza dubbio utili, anche perché sono molte le persone che per proteggere le mucose degli occhi da un possibile contagio, indossano occhiali con la mascherina anche senza avere problemi di vista.

Non ci resta che provare e mettere a frutto i consigli della polizia giapponese che nelle ultime ore sono diventati virali sul web.

