Le frasi positive che NON ti portano al successo secondo la scienza

Secondo la scienza ripetersi quotidianamente affermazioni positive non aiuta sempre a raggiungere il successo personale e il motivo è molto semplice.

Hai mai sentito parlare di citazioni e frasi positive? Si tratta semplicemente di affermazioni da ripetere a se stessi con decisione e sicurezza. Queste frasi trasmettono un messaggio positivo su noi stessi: si focalizzano su caratteristiche individuali come capacità specifiche, aspetto, obiettivi o sogni.

Queste frasi agiscono sia sulla tua mente conscia che su quella subconscia e il loro obiettivo è aiutarti a diventare la versione migliore di te stesso. Per migliorare in modo efficace dovrai influenzare il tuo comportamento e cambiare le tue azioni e reazioni in meglio. Ma attenzione queste frasi funzionano ad una sola condizione. La regola è che devi credere in loro se vuoi che lavorino per te.

Affermazioni positive e successo secondo la scienza

Perchè ripetersi frasi positive e motivaionali se non si desidera davvero trarne beneficio? Eppure sembrerebbe che la teoria non coincida sempre con la realtà. In teoria, ci ripetiamo affermazioni per motivarci mantenendo la mente concentrata sull’obiettivo ma in pratica non riusciamo ad attivare queste affermazioni.

Attivarle non significa accedere a dei poteri nascosti, ma soltanto provare o almeno iniziare a cambiare il modo in cui percepiamo le cose e ci comportiamo, quindi in pratica dovremmo sbaracciarci di alcune abitudini irritanti e ottenere risultati migliori sul lavoro.

Molti brain coach e personal trainer raccomandano ai loro clienti di ripetere ogni giorno frasi ottimistiche per sentirsi più motivati ​​e migliorare le loro prestazioni professionali, tuttavia, sempre più ricercatori dimostrano che le affermazioni possono effettivamente intensificare alcuni problemi causando più danni che benefici.

Secondo la psicologa Deepika Chopra, coloro che hanno un’autostima elevata otterranno beneficio da tali affermazioni, ma queste stesse affermazioni non potranno funzionare per coloro che hanno un’autostima bassa.

Se vuoi approfittare delle affermazioni, devi prima crederci

Alcuni scienziati hanno condotto una ricerca in questo senso per determinare l’efficacia delle affermazioni positive e hanno ottenuto risultati sorprendenti.

Ai volontari che hanno partecipato allo studio è stato chiesto di esprimere opinioni positive e negative su loro stessi. Si è scoperto che effettivamente le persone con bassa autostima miglioravano d’umore quando esprimevano le affermazioni negativo rispetto a quando esponevano concetti ottimistici.

Sorprendentemente, è emerso che affermazioni come “Amo me stesso” o “Sono amato dagli altri”, dette da persone insicure e depresse sono risultate incoerenti perchè ritenute false da loro stessi.

Se ti ripeti delle affermazioni che inconsciamente ritieni essere false o non riesci a crederci, questo può effettivamente portarti a una depressione più profonda. Non è così facile come sembra, a volte si rischia di indurre in errore se stessi.

Se senti di non essere amato e accettato dagli altri non puoi forzarti di fare affermazioni del tipo: “Le persone mi apprezzano tanto, sono sempre circondato da persone che mi ripetono cose gentili”. Il tuo cervello inizierà automaticamente a trovare delle motivazioni per sabotare queste affermazioni.

Dove ti conduce tutto ciò? Alla deriva. Questi sono i casi in cui le affermazioni positive aggiungono solo più emozioni negative e ti rendono più triste, questo è ciò che affermano gli scienziati.

Le persone con scarsa autostima dunque dovranno cercare metodi alternativi per aumentare la loro autostima. In primis dovranno cercare di gestire le proprie debolezze e tutto ciò che crea degli ostacoli nella loro vita e che sentono di essere da intralcio nel credere di essere una persona eccezionale.

Come rendere più efficaci le affermazioni positive?

Se si desidera davvero beneficiare del potere delle affermazioni positive, bisogna innanzitutto crederci e poi ripeterle regolarmente, per almeno cinque minuti, tre volte al giorno!

La mattina è il momento ideale per ripetere queste affermazioni, magari mentre ti trucchi e ti prepari prima di uscire, brillante e sorridente nei tuoi abiti eleganti è più facile farsi dei complimenti.

Inoltre chi ha detto che puoi approfittare delle affermazioni positive solo quando le ripeti ad alta voce? Se non sei abbastanza sicuro di te stesso da esprimerle verbalmente, scrivile sul tuo quaderno e leggili il più spesso possibile.

Se leggi alcune affermazioni positive ma senti che non sono veritiere per te stesso, dovresti cancellarle ma prima di farlo non esitare a chiamare il tuo amico e chiedere a lui delle conferme. Quando è qualcun altro a dirti qualcosa di positivo, le affermazioni sono più forti ed efficaci.

Metti in conto che probabilmente avrai bisogno di ispirazione per le tue affermazioni. All’inizio potrebbe non essere così facile trovare delle frasi motivazionali,inizia semplicemente ad annotare tutti i tuoi lati positivi e successivamente scrivi alcune frasi che li riguardano, per esempio:

“Il mio lavoro mi soddisfa molto. Ho sempre voluto diventare un medico e ora lo sono”

“Sono una persona onesta. Molte persone apprezzano questo di me e ne sono orgoglioso”

“Sono una persona molto determinata. Sono in grado di ottenere qualsiasi cosa io voglia”

” Sono calmo e pacifico. Sono così rilassato!”

Ricorda sepre quello che affermano gli scienziati: le tue affermazioni, per quanto meravigliosamente ben scritte o ben ripetute, non funzioneranno correttamente se non credi a queste affermazioni. Se le dici e sei sicuro che non sono del tutto vere, allora forse sei troppo esigente o semplicemente e insicuro. Fai un passo indietro e colma innanzitutto le tue lacune e lavora per sbarazzarti delle tue debolezze e di tutte le cose che ancora ti bloccano. Mettiti al lavoro e presto otterrai risultati sorprendenti!