Ecco la haircare completa per avere capelli luminosi e sani anche a casa

Non hai mai tempo per prenderti cura dei tuoi capelli? Sfrutta questo periodo a casa per dedicarti ad una haircare completa. Vediamo i passaggi…

Normalmente, prese come siamo dal tram tram della vita quotidiana, non riusciamo mai a prenderci veramente cura dei nostri capelli. Tante volte ci facciamo uno shampoo ed una piega al volo e se riusciamo a lasciare in posa i capelli umidi con il balsamo cinque minuti è già tanto. Perché allora non sfruttare questo periodo di quarantena forzata in cui passiamo tanto tempo in casa senza far nulla, per dedicarci ad una haircare completa? Ebbene sì, come la pelle del viso, anche i capelli hanno bisogno di una rigenerazione totale, soprattutto dopo piastre e ferro di cui spesso abusiamo. Vi avevamo anche suggerito come lisciare i capelli senza la piastra.

Ecco la haircare completa per capelli sani e luminosi

I trattamenti pre shampoo sono molto efficaci: si lasciano in posa a lungo, sono intensivi e vanno a nutrire la chioma in profondità. Ce ne sono tanti e per tutte le esigenze, da quelli lenitivi ai calmanti fino agli anti forfora ma anche per capelli estremamente secchi, trattati o colorati. Solitamente si applicano a capelli asciutti o appena inumiditi e si lasciano in posa anche tutta la notte prima di procedere allo shampoo. Oltre a quelli che ci sono in commercio, si possono creare anche a casa in tutta facilità. Un esempio? L’impacco con olio d’oliva e miele. Un prodotto di cui si parla molto poco ma è importante è lo scrub per il cuoio capelluto che, proprio come con la pelle del viso, permette di eliminare la pelle morta e di stimolare il rinnovo cellulare. Si applica una volta a settimana sulla cute massaggiandola, poi si procede con il lavaggio. La scelta dello shampoo è fondamentale: servono infatti prodotti delicati e non aggressivi, che non facciano pizzicare il cuoio capelluto ma che, al tempo stesso, siano efficaci nel rimuovere ogni tipo di sporco. Per quanto riguarda invece il balsamo, se avete eseguito un trattamento pre shampoo molto ricco e l’avete lasciato a lungo in posa o se avete intenzione di applicare anche una maschera, usatene uno leggero, giusto per districare i capelli. Ne va usato uno più nutriente se invece è l’unico prodotto che userete per idratare la chioma.

Dopo aver tamponato i capelli e rimosso l’eccesso di acqua è il momento di applicare i prodotti per lo styling. Oli nutrienti ed ammorbidenti per capelli secchi e aridi, sieri per idratarli, mousse per quelli ricci. Prima di fare la piega, come ultimo passaggio, ricordatevi però anche il termoprotettore per proteggere la chioma dal calore del phon, del diffusore o della piastra.