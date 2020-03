Sentirsi belle anche in casa? Ecco tutti i consigli per un trucco...

State tanto tempo in casa? Ecco i segreti per un trucco leggero e basico che non ci farà mai sentire in disordine!

Chiuse in casa da tanto tempo, molte di noi hanno dimenticato cosa vuol dire truccarsi e sentirsi donne. Ma si può stare in ordine e sentirsi belle anche in casa con un make up basico e leggero, giusto per togliere il grigiore ed un po’ di occhiaie. Ci farà sentire subito meglio, regalandoci un momento di normalità. Anche i nostri uomini ringrazieranno…

Tutti i consigli per un make up basico

Quello che ci vuole per iniziare è un velo di BB cream sul volto, una crema leggermente colorata per uniformare l’incarnato senza appesantirlo. Certo non ha l’effetto di un fondotinta vero e proprio ma anche questo prodotto aiuta a nascondere qualche rossore, discromia o imperfezione della pelle, donando però un effetto naturale e lasciando respirare maggiormente la pelle. Si applica con una spugnetta o direttamente con le dita. Ne esistono di vario colore, e data la bassa coprenza, sono spesso adattabili a varie tipologie di incarnato ma si possono trovare anche quelle bianche che si adattano al tono della pelle una volta stese. Per nascondere le occhiaie e qualche imperfezione di troppo un grande alleato è anche il correttore. Un colore leggermente più chiaro va applicato sotto agli occhi mentre per il resto del viso è meglio utilizzare il proprio colore di pelle, per evitare stacchi. Il blush è fondamentale per regalare guance rosate e sane. Quello in crema risulta molto più naturale perché crea meno spessore e si fonde alla pelle. Se ne preleva una piccola quantità e si sfuma con i polpastrelli, con un pennello o una spugnetta. L’importante è applicarne poco per volta per non rischiare di avere troppo l’effetto Heidi.

Per il trucco occhi bastano un mascara effetto volumizzante, per ciglia lunghe e folte, ed un leggero strato di matita nera o marrone all’attaccatura delle ciglia, da sfumare semplicemente con il dito o un cotton fioc, per intensificare lo sguardo. Per le labbra meglio optare per un burro cacao colorato, giusto per idratarle e dar loro un po’ di vivacità. Per rimpolparle scegliete quelli arricchiti con acido ialuronico o volumizzanti!

Ecco fatto, basta poco per darsi un tono anche in casa e ritrovare il buon umore vedendosi allo specchio belle ed in ordine…