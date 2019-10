Capelli: come dosare shampoo, balsamo, maschera – VIDEO

Spesso sbagliamo il dosaggio dello shampoo usandone troppo o troppo poco, così come il balsamo e le maschere nutrienti. Saper dosare e mixare bene i prodotti hair beauty è fondamentale per avere capelli belli e sani anche in autunno

